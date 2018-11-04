Захват Азовского моря: как Европа может остановить беспредел России

04.11.2018 17:50

Оказывается управа на агрессора есть.

Мир все отчетливее говорит о нарушении Россией международного морского права в ущерб не только Украине, но и глобальному мореходству и может вскоре применить контрмеры, которые уже на слуху.

Об этом рассказал стратегический советник международного фонда "Возрождение", советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка, пишет "Зеркало недели".

"Россия научилась притворяться слепой и глухой, когда речь идет о международном праве, и изображать игрока в покер, когда творит беспредел в Азовском море, которое считает своей вотчиной. Многие в Украине видят ситуацию на Азове сквозь призму российского искаженного восприятия мира и пытаются посеять в обществе отчаяние и уныние. Однако резолюция Европейского парламента от 26 октября о ситуации в Азовском море напоминает о реальности", - рассказал Качка.

По словам эксперта, большое внимание в документе уделено вопросам международного морского права и его нарушению Российской Федерацией.

"Кроме общей оценки неправомерности действий РФ в первом же пункте резолютивной части документа, Европейский парламент обращает особое внимание и на конкретные нарушения: Россия, злоупотребляя правом на инспекцию, нарушает права навигации. Чрезмерно длительные и необоснованные инспектирования судов являются противоправными. Речь идет о свободе транзитного прохода судов по Керченскому проливу и Азовскому морю, свободе навигации в территориальных водах Украины. В этом же контексте — обо всем комплексе суверенных прав Украины, определенных Конвенцией ООН по морскому праву. Речь о неправомерности сооружения моста через Керченский пролив, о противоправности добычи украинских полезных ископаемых Российской Федерацией", - убежден советник.

Мир все отчетливее говорит о нарушении Россией международного морского права в ущерб не только Украине, но и глобальному мореходству и может вскоре применить контрмеры, которые уже на слуху.

Об этом рассказал стратегический советник международного фонда "Возрождение", советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка, пишет "Зеркало недели".

"Россия научилась притворяться слепой и глухой, когда речь идет о международном праве, и изображать игрока в покер, когда творит беспредел в Азовском море, которое считает своей вотчиной. Многие в Украине видят ситуацию на Азове сквозь призму российского искаженного восприятия мира и пытаются посеять в обществе отчаяние и уныние. Однако резолюция Европейского парламента от 26 октября о ситуации в Азовском море напоминает о реальности", - рассказал Качка.

По словам эксперта, большое внимание в документе уделено вопросам международного морского права и его нарушению Российской Федерацией.

"Кроме общей оценки неправомерности действий РФ в первом же пункте резолютивной части документа, Европейский парламент обращает особое внимание и на конкретные нарушения: Россия, злоупотребляя правом на инспекцию, нарушает права навигации. Чрезмерно длительные и необоснованные инспектирования судов являются противоправными. Речь идет о свободе транзитного прохода судов по Керченскому проливу и Азовскому морю, свободе навигации в территориальных водах Украины. В этом же контексте — обо всем комплексе суверенных прав Украины, определенных Конвенцией ООН по морскому праву. Речь о неправомерности сооружения моста через Керченский пролив, о противоправности добычи украинских полезных ископаемых Российской Федерацией", - убежден советник.

Он также подчеркнул, что все эти положения важны ввиду того, что мир все отчетливее говорит о нарушении Россией международного морского права в ущерб не только Украине, но и глобальному мореходству.

"Не имеет значения, что нарушения происходят в полузамкнутом море, прибрежными странами которого являются Украина и Россия. Для всех морских государств нарушения базовых норм международного морского права являются неприемлемыми. Поэтому так важно постоянно подчеркивать недопустимость их нарушения. Для нас это означает и поддержку усилий Украины в противодействии неправомерному поведению России, и подтверждение правильности нашей позиции в отношении действий РФ и применимости международного морского права в ситуации на Азове", - рассказал Качка.

Эксперт убежден, что Россия должна прекратить беспредел, иначе получит контрсанкции в ответ на свои действия.

"Европейский парламент особенно подчеркивает, что РФ должна прекратить беспочвенные и дискриминационные проверки судов в Азовском море, а если нет — получить положенные контрмеры. Тут следует сказать, что в резолюции упомянуты нарушения морского права Россией в Балтийском море в отношении Польши, Литвы и Латвии. В Балтийском море Россия использует свободу навигации в качестве основания для строительства газопровода "Северный поток-2". Поэтому идея контрмер против РФ, исходящая со стороны институтов ЕС, открывает дискуссию о том, может ли государство, творящее произвол и нарушающее базовые нормы международного морского права в Азовском и Балтийском морях, использовать эти же нормы в свою пользу в отношении тех государств, чьи права оно нарушает. На сегодняшний день ни один проект таких контрмер не рассматривается. Однако с резолюцией ЕП эта идея становится официальным пунктом повестки дня", - рассказал советник.

Источник : https://from-ua



