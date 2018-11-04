Женщин оставят без декрета: Кабмин решил «купить» матерей

04.11.2018 22:20

В Украине продолжают реформировать медицину, на этот раз новшествакоснулись младенцев.

Так, по словам заместителя министра социальной политики Александры Чуркиной, с 1 января 2019 года государство ежемесячно будеткомпенсировать семьям финансовые траты на оплату нянь.

Речь идет о детях до 3-х лет. За год родителям, которые официально наняли на работу няню, возмещать размер прожиточного минимума для детей до 6 лет.

Сейчас это — 1500 гривен в месяц. Однако с поднятием прожиточного минимума, власти обещают, что цифра будет расти. Общая сумма компенсации в конце года будет зависеть от того, сколько месяцев работала няня. За словам Чуркиной, делается это для того, чтобы родители могли скорей вернуться на работу.

Источник : https://politeka.