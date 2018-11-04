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"Зло должно быть наказано", - Порошенко обратился с просьбой к украинцам из-за смерти активистки Гандзюк

04.11.2018 18:21
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"Зло должно быть наказано", - Порошенко обратился с просьбой к украинцам из-за смерти активистки Гандзюк

Президент Украины Петр Порошенко экстренно отреагировал на новость о смерти в больнице херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Порошенко в Facebook выступил с громким заявлением о жутком преступлении против Гандзюк, передает "Диалог.UA". В воскресенье, 4 ноября, стало известно о смерти в больнице активистки Гандзюк, которую летом неизвестные облили серной кислотой. Девушка так и не смогла оправиться от страшных повреждений и умерла спустя несколько месяцев страданий. Порошенко назвал произошедшее "страшной трагедией", а ее убийц "нелюдями". Он призвал следователей найти всех причастных к нападению на Гандзюк, чтобы посадить их на скамью подсудимых. "Мы все должны объединить усилия и помочь правоохранительным органам, чтобы зло было наказано", - призвал украинцев Порошенко.

 Источник : https://www.dialog.ua  



Теги: смерть, злость, Порошенко
 
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