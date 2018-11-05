Азовский кризис. Что означает резолюция Европарламента в поддержку Украины

05.11.2018 16:16

Европарламент наконец принял важный для Украины документ – резолюцию по ситуации в Азовском море. В ней Евросоюз признал «фактической блокадой» задержание Россией судов, следующих в порты в Мариуполе и Бердянске. Что означает это решение и как его может использовать Украина, узнавал Центр общественного мониторинга и контроля.

Обострение «азовского кризиса»

После аннексии Крыма 2014 года оккупационные планы России не уменьшились. С апреля 2017-го российские силовики усилили проверку кораблей, плывущих в или из украинских портов. Происходит это в оккупированном Керченском проливе, являющимся узким коридором к Азовскому морю: российские пограничники на несколько часов задерживают суда, а ФСБ устраивает допросы моряков. Кроме того, на сегодня в Азовском море находится группировка из 120 кораблей и катеров РФ.

Для частных компаний произвол России выливается в десятки тысяч долларов убытков. По информации Администрации морских портов Украины, из-за действий РФ доходы обоих украинских морских ворот упали на треть по сравнению с прошлым годом. Именно через эти два порта отправляется большая часть стали и зерна – главных экспортных товаров Украины. Между тем в Мининфраструктуры подсчитали, что с начала войны в 2014 году грузопоток в Мариуполе и Бердянске сократился почти вдвое, а потери составляют более миллиарда гривен.

«Морская блокада, которую ввела Россия, прежде всего ведет к экономическим потерям для Украины, во-вторых, она создает большую напряженность в таких городах, как Мариуполь, в меньших городах и селах, где благосостояние людей зависит от рыболовства и морской торговли», - отмечает аналитик Центра Разумкова Алексей Мельник.

РФ прибегла также и к захвату моряков в Азовском море. Россияне с мая держали за решеткой семь украинских граждан, которых только в октябре обменяли на российский экипаж судна «Норд», арестованный в Украине за незаконный вылов рыбы.

Свои действия Россия прикрывает межгосударственным соглашением 2003 года, согласно которому, Азов является внутренним морем двух стран без разграничения границ. Этот документ предоставляет обеим сторонам право проверять подозрительные суда.

Украина пока не спешит разрывать соглашение в одностороннем порядке. Как объясняют эксперты, такой шаг может подорвать позицию Киева в международных судах, в которых он жалуется на Москву из-за несоблюдения договоров. По мнению специалистов, после денонсации соглашения Россия сможет заявлять, что именно Украина дестабилизирует ситуацию в регионе. Поэтому Кремль пока пользуется возможностями документа, усиливая давление на моряков и украинские порты. Специалисты убеждены, что это делается с целью заставить Киев восстановить водоснабжение в Крым.

Чтобы не допустить аннексии Азовского моря Россией, Украина начала создавать военно-морскую базу в этом регионе, а также обратилась за помощью к международным партнерам.

«Мы готовимся к отражению российской агрессии по морскому направлению – на Азове. Порох надо держать наготове», – заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Ответ Европы на российское блокирование

25 октября Европарламент принял резолюцию, в которой осудил действия России в Азовском море. Депутаты призвали органы Евросоюза требовать от России остановить задержки судов, назначить спецпредставителя ЕС по Крыму и Донбассу (он будет заниматься и Азовским морем) и расширить полномочия миссии ОБСЕ в Украине на этот проблемный регион.

Политические обозреватели убеждены, что резолюция Европарламента стала следствием длительной работы украинских дипломатов и высшего руководства. Также они отмечают, что документ снова обращает внимание мирового сообщества на аннексию Крыма.

В самом начале документа европарламентарии называют незаконным строительство Россией Керченского моста, поскольку он ограничивает размер кораблей, идущих в украинские порты. Его конструкция закрыла вход судам класса «Панамакс», а это – около 20% грузов портов Мариуполя и Бердянска. Также в ЕС обеспокоены тем, что РФ может захватить украинские нефтегазовые месторождения в Азовском море и превратить его «на свое внутреннее озеро». России напомнили, что сделка 2003 года с Украиной предусматривает свободу передвижения кораблей и предупредили, что могут еще больше усилить санкции в случае продолжения блокады.

По мнению эксперта по международным вопросам Олега Волошина, резолюция действительно может сдержать Россию в Азове: ей должны следовать партии во всех странах объединения, даже если некоторые из них поддерживают Кремль.

Между тем Украина собирается использовать резолюцию Европарламента в международных судах против России относительно интервенции и экономического ущерба.

«Этот документ для Украины является элементом тактики в международном трибунале. Мы добавим его в фактологическую базу для защиты наших интересов. И то, что нас поддерживают, это важно», – отметила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

Вместе с дипломатической работой государство также увеличило в районе Азовского моря воздушные, наземные, морские и артиллерийские силы. Международные обозреватели выражают надежду, что эти шаги вместе с резолюцией ЕС заставят Россию прекратить ползучую аннексию акватории.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля