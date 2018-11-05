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Известный астролог дала прогноз для России и Украины на 2019 год

05.11.2018 10:05
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Известный астролог дала прогноз для России и Украины на 2019 год

Российский астролог Тамара Глоба представила свой прогноз для России и Украины на 2019 год. Как информирует replyua.net, астролог рассказала, что для страны-агрессора на будущий год у нее оптимистичный прогноз – в путинской России, аннексировавшей Крым и развязавшей войну на Донбассе, образуется новая финансовая система, и РФ ждет благополучие и процветание.

Глоба отметила, что сложившиеся на сегодняшний момент трудности в государстве придут к своему логическому завершению, и все начнет налаживаться. «На фоне напряженного положения на мировой арене Россия выступит как миротворец и спаситель. Рост популярности нашей страны позволит выйти на новый уровень развития. В итоге 2019 год станет поворотной точкой для РФ в счастливое будущее», - заявила Глоба.

Что касается Украины, то здесь российский астролог делает более пессимистичный прогноз. Глоба утверждает, что якобы уже в следующем году страну ждет распад на несколько отдельных территорий – астролог не исключила, что так называемые «ЛДНР» обретут независимость, а некоторые другие регионы будут построены на содружестве, вроде штатов в США.

Отметим, что прогноз по Украине соответствует традиционной кремлевской риторике о федерализации Украины.

В целом, по прогнозу Глобы, в 2019 году во всем мире ожидается больше позитивных, чем негативных перемен.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, астрологический прогноз
 
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