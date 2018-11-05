Мороз до -14: синоптик рассказал, когда начнется холодная погода в ноябре

05.11.2018 07:45

В ноябре украинцам стоит ожидать серьезных температурных колебаний. Последний месяц осени начался относительно тепло, однако в 20-х числах ожидается существенное похолодание и морозы.



Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, пишет Апостроф.



«С 1 по 7 ноября ожидается плюсовая температура. Дневные показатели будут достигать 10-12 градусов выше нуля, а ночные 5-7 градусов. С 7 по 9 ноября ожидаются минусовые температуры, но "минус" будет небольшой: 1-3 градуса. С 9 по 20 ноября четыре раза столбик термометра пересечет отметку 0 градусов – 4 дня будет плюсовая температура, 4 дня будет держаться "минус", а потом снова "плюс". Но разница температур будет небольшой: от 1-3 мороза до 2-4 тепла», – рассказал синоптик.



По словам синоптика, существенное похолодание наступит с 22 ноября и продержится несколько дней – примерно до 27 числа.



«9-14 мороза ночью, а последние 3 дня ноября снова будет плюсовая температура», – добавил он.



Синоптик пояснил, что ноябрьская погода вообще отличается своей изменчивостью.



«Переходы от тепла к холоду и обратно довольно часты, вот почему нередко в ноябре на один и тот же день приходятся иногда противоречивые приметы», – пояснил Горбань.

Источник: https://zi.dn.ua