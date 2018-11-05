Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Мороз до -14: синоптик рассказал, когда начнется холодная погода в ноябре

05.11.2018 07:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мороз до -14: синоптик рассказал, когда начнется холодная погода в ноябре

В ноябре украинцам стоит ожидать серьезных температурных колебаний. Последний месяц осени начался относительно тепло, однако в 20-х числах ожидается существенное похолодание и морозы.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, пишет Апостроф.

«С 1 по 7 ноября ожидается плюсовая температура. Дневные показатели будут достигать 10-12 градусов выше нуля, а ночные 5-7 градусов. С 7 по 9 ноября ожидаются минусовые температуры, но "минус" будет небольшой: 1-3 градуса. С 9 по 20 ноября четыре раза столбик термометра пересечет отметку 0 градусов – 4 дня будет плюсовая температура, 4 дня будет держаться "минус", а потом снова "плюс". Но разница температур будет небольшой: от 1-3 мороза до 2-4 тепла», – рассказал синоптик.

По словам синоптика, существенное похолодание наступит с 22 ноября и продержится несколько дней – примерно до 27 числа.

«9-14 мороза ночью, а последние 3 дня ноября снова будет плюсовая температура», – добавил он.

Синоптик пояснил, что ноябрьская погода вообще отличается своей изменчивостью.

«Переходы от тепла к холоду и обратно довольно часты, вот почему нередко в ноябре на один и тот же день приходятся иногда противоречивые приметы», – пояснил Горбань.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, мороз, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх