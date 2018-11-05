Последние новости раздела
- Нацбанк сообщил о закрытии ещё одного украинского банка07:27
- Что происодит? Боевиков «ДНР» перевели на казарменное положение07:10
- «Власти ДНР» грозят пенсионерам прекращением выплат «пенсий»23:50
- В Донецке мощный обстрел: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности23:37
- Женщин оставят без декрета: Кабмин решил «купить» матерей22:20
- Политолог Виталий Кулик: Украине надо научиться жить в ситуации конфликта, как Израиль22:03
- Названы главные проблемы переселенцев на пятом году войны на Донбассе21:21
- Украинцев будут наказывать по-новому: требование Евросоюза20:29
- В Чернобыльской зоне задержали иностранцев.19:55
- Судебные иски по пенсиям переселенцев – выигрышные, но есть проблема19:40
Нацбанк сообщил о закрытии ещё одного украинского банка
05.11.2018 07:27
В течение ближайших двух месяцев прекратит существование еще один украинский банк.
Об этом НБУ сообщает в октябрьском Обзоре банковского сектора.
Однако, название банка не сообщается. “До конца года с рынка уйдет еще один банк (без прекращения юридического лица)”, – говорится в обзоре. Всего по состоянию на 31 октября 2018 года в Украине работало 79 банков, – сообщают Контракты. Отмечается также, что концентрация в секторе не изменилась.
“На 20 крупнейших банков приходится 90.9% чистых активов. Госбанки концентрируют 54.3% чистых активов сектора и 63.6% депозитов населения”, – говорится в обзоре. На данный момент в Украине работает 79 банков.
В Госбанках сконцентрировано более половины чистых активов сектора.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, банк, закрытие
Читайте также:
- Жириновский: это не теория заговора, а реальная политика – Украине отдадут Белгород, Курск, Орел и Брянск
- МВФ сделает «паузу» в выдаче новых траншей Украине
- Ничего себе проверка: банда с автоматами, дубинами и ножами напала в Киеве на банк
- 2010-й год. Нас ждут выборы, Олимпиада, юбилей Победы и еще много интересного!
- Итоги голосования в Донбассе. Регионалы считают выборы честными, а бютовцы уже "напрягают" юристов
- Аналитики Forbes назвали 4 важных сигнала надвигающейся на Россию катастрофы
- Что происодит? Боевиков «ДНР» перевели на казарменное положение07:10
- «Власти ДНР» грозят пенсионерам прекращением выплат «пенсий»23:50
- В Донецке мощный обстрел: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности23:37
- В Горловке отправили «полицию» в «усиление»22:41
- Названы главные проблемы переселенцев на пятом году войны на Донбассе21:21
- Ситуация катастрофическая: Донбасс делают непригодным для жизни21:00
- Пересечение линии разграничения в Донбассе: общественники напомнили важные моменты20:44
- Донецк весь день содрогается от обстрелов. Очевидцы слышали «Град»20:05
- Печальная тенденция: Юристы назвали причину, по которой переселенцев лишают пенсий18:44
- "Штрафы" на блокпостах.Боевики наживаются на автомобилистах.17:35
- Нацбанк сообщил о закрытии ещё одного украинского банка07:27
- Что происодит? Боевиков «ДНР» перевели на казарменное положение07:10
- «Власти ДНР» грозят пенсионерам прекращением выплат «пенсий»23:50
- В Донецке мощный обстрел: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности23:37
- Построенный россиянами мост затопило: сотни людей "отрезаны от материка", пострадавших эвакуируют (ВИДЕО) 23:25
- В Горловке отправили «полицию» в «усиление»22:41
- Женщин оставят без декрета: Кабмин решил «купить» матерей22:20
- Политолог Виталий Кулик: Украине надо научиться жить в ситуации конфликта, как Израиль22:03
- Названа польза и вред гранатового сока21:41
- Названы главные проблемы переселенцев на пятом году войны на Донбассе21:21
- Названа польза и вред гранатового сока21:41
- Как улучшить отношения между супругами?19:00
- Кардиологи назвали самый опасный продукт для сердца18:34
- Медики выяснили, сколько людей не знает, что у них гипертония15:59
- Как преодолеть страх неудачи?15:00
- 4 ноября: какие праздники отмечают в этот день12:36
- Продукты, способные замедлить старение. Открытия ученых.11:47
- От депрессии к полноценной жизни - 10 советов08:38
- Медики рассказали, что важно знать о сотрясении мозга08:00
- Ученые оценили риски развития рака для высоких22:01
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"
- Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины
- Плохие новости из охваченного войной Донбасса: в регион снова идут нескончаемые колонны военной техники из РФ
- Докучаевск перекрыт, в Донецке "маски-шоу"
- Жители «ДНР» высмеяли очередной «указ» Пушилина
- Боевики арестовали людей Захарченко.
- Донецк зол из-за ареста судна "Л/ДНР" в Мариуполе: "Чем компенсировать будете, из нашего кармана?"