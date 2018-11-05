Окончательный развод Украины и России: российские власти поняли, почему вернуть Украину у Москвы больше не выйдет

05.11.2018 20:30

Постановление правительства России о санкциях против Украины будет иметь минимальные практические последствия. Зато оно стало еще одним документальным доказательством смерти советской империи. И окончательным свидетельством о разводе Украины и России.

Об этом пишет российский журналист Константин Эггерт.

Россия разорвала еще одну нить, связывающую ее с Украиной. Правительство РФ исполнило распоряжение Владимира Путина и ввело санкции против 322 физических и 68 юридических лиц из Украины. В санкционном списке - почти все более или менее значимые политики Украины за исключением президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина. Разумеется, в Кремле понимают: глава Верховный рады Андрей Парубий не держит счет в Сбербанке, а министр внутренних дел Арсен Аваков едва ли намерен отдохнуть ближайшим летом в Сочи. Главная цель санкций, введенных в ответ на аналогичные меры Киева, - нанести удар по оставшимся бизнес-интересам украинской элиты в России. И Путин, и Медведев об этом прямо говорили.

Получается, что своими действиями они "чистят" украинский правящий класс, часть которого действительно склонна считать, что бизнес может и должен существовать отдельно от патриотических чувств. В Москве, похоже, не оставляют надежд надавить на президента Украины через владельцев подвергнутых санкциям компаний и заставить его быть более уступчивым в донбасском вопросе. Как сказал мне один высокопоставленный дипломат ЕС, "Путин говорит нам, что ни сделает ни шага до тех пор, пока Порошенко не начнет первым претворять в жизнь минские соглашения". Украинскому президенту в 2019 году предстоит тяжелейшая борьба за переизбрание.

Он - верховный главнокомандующий армии воюющего государства. Представить себе, что Порошенко именно в этот момент пойдет на поклон к Путину, попросту невозможно. Однако в Москве понимают и другое: главной темой украинских президентских выборов станет состояние экономики и социальной сферы. Путин и Медведев несколько раз повторили, что санкции не направлены против простых украинцев, работающих в России.

Похоже, Кремль надеется, что простой народ устал от войны и будет готов прислушаться к тем политикам, которые будут готовы сделать шаги навстречу Москве - в обмен на возобновление экономических связей. И если Порошенко на такой размен не готов, то могут найтись другие.



Юлия Тимошенко и последняя надежда Кремля



Например, Юлия Тимошенко, которую многие и в Украине, и в России считают способной пойти на договоренности с Путиным.

Доказательством этому обычно служит подписанный ей в бытность премьером газовый договор с Москвой в 2009 году. При этом как-то забывают, что в Кремле пальцем о палец не ударили, чтобы помочь Юлии Владимировне, когда ее посадил в тюрьму Виктор Янукович. Да и ее высказывания последних лет ничем не отличаются от официальной линии Киева. Теперь лидер партии "Батькивщина" включена в санкционный список. Что не помешает любителям конспирологии считать этот шаг Москвы хитроумной попыткой поднять рейтинг Тимошенко в глазах патриотически настроенного электората.

Однако для российского руководства не ввести запреты против лидера одной из главных партий Украины в нынешней ситуации немыслимо и алогично. Да и не сможет Юлия Тимошенко броситься в объятия Кремля, даже если выиграет выборы. Слишком изменилось за годы войны украинское общество.

Политический класс страны, конечно, серьезно коррумпирован. Но российская интервенция и тысячи погибших в борьбе с ней военных и добровольцев провели незримые красные линии, которые не получится преступить. Иногда мне кажется, что российское руководство этого до конца не понимает. Но, может быть, оно наоборот, наконец, осознало правду? Рассматривать места рождения подвергнутых санкциям украинцев - значит заново проходить географию Советского Союза. Помимо собственно Украины (там родилось большинство) тут и Владимирская область с Ленинградом, и Азербайджан с Туркменией.

Сухое постановление правительства, подписанное Медведевым, будет иметь минимальные практические последствия. Зато оно стало еще одним документальным доказательством смерти советской империи, пусть и затянувшейся. И окончательным свидетельством о разводе Украины и России. Напомним, в санкционном списке РФ оказались украинские министры, сын Порошенко, украинские эксперты. Добавим, стало известно, кому из украинских компаний и бизнесменов Россия санкциями хочет нанести наибольший ущерб.



Источник: www.dialog.ua

