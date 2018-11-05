"Россия не агрессор, я так не считаю", - новое шокирующее заявление Александра Хуга - видео

05.11.2018 08:15

Пророссийский первый экс-замглавы СММ ОБСЕ в Украине называет развязанную РФ войну на Донбассе "большой проблемой" и никак не может определиться с ответом на вопрос, есть на Донбассе российские террористы или нет.

Так, Хуг ранее говорил, что Миссия фиксировала колонны военных машин с оружием, заходивших на оккупированный Донбасс с территории Украины, передает "Диалог.UA". "Лица, входившие в состав 16-й воздушно-десантной бригады, с которыми мы встречались на неподконтрольных правительству (Украины, - ред.) районах", - говорил не так давно Хуг. А в своем интервью ТСН Хуг и вовсе поразил циничностью, заявив журналисту, что для него Россия страной-агрессором не является. Таким образом, Хуг ответил на прямой вопрос Цаплиенко: "Считаете ли вы Россию агрессором".

По словам Хуга, на Донбассе есть проблема, которая требует решения. "Нет, но я считаю, что Россия, как и Украина и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, признали, что существует большая проблема, которая требует решения, и все они взяли на себя обязательства", - ответил Хуг на вопрос журналиста.

Кстати в одном из своих недавних интервью Хуг попал в скандал после того, как заявил, что ОБСЕ не увидела доказательств вмешательства России в происходящее на востоке Украины.

После громкого скандала из СМИ стала пропадать эта фраза, а сам Хуг пытался оправдаться и отвечал, что его слова якобы неправильно были истолкованы. Добавим, что с 31 октября вместо Хуга руководителем Миссии стал британец Марк Этерингтон.

Также сообщалось, что входящие в ОБСЕ россияне шпионят для спецслужб РФ.



Источник: www.dialog.ua

