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Россия решила оккупировать половину Украины: Мы готовы
В Госдуме РФ в очередной раз выступили с предложением отобрать украинские территории. На этот раз российские депутаты придумали новую тактику
Россия хочет выкупить половину Украины. С таким громким заявлением выступил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Таким образом скандальный российский политик ответил на заявление бывшего генпрокурора Украины Святослава Пискуна, который утверждал, что Россия должна выплатить Киеву триллионы за украденный Крым.
«Раз их волнуют только деньги, мы готовы пойти на торг. Они хотят триллионы за Крым. Мы готовы заплатить и выкупить половину территорий Украины. Поверьте, многие украинцы этого ждут. Тогда для них наступит счастливая жизнь», — заявил Милонов.
Он также уверена, что в таком случае вторая половина Украины якобы «сама попросится» присоединится к России.
«Украина может воссоединиться с полуостровом, только если сама присоединится к России», — утверждает российский депутат.
Ранее сообщалось, что американский военный эксперт заявил, что Украина сегодня должна радикально поменять свою тактику по отношению к Российской Федерации. Акваторию Черного моря правительственные структуры Российской Федерации сегодня рассматривают, как собственность.
Причиной этому является является хорошей пусковой площадкой для Сирии, всего Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья. Полуостров Крым был оккупирован Россией именно для таких целей.
Об этом рассказал известный американский военный, экс-командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.
Именно ради дальнейшей оккупации Черного моря и превращения его в пусковую площадку для Сирии Кремль аннексировал Крым, разместил там так много вооружений, — дает неутешительный прогноз господин Ходжес.
Ходжес предлагает Украине наращивать свой военно-морской потенциал и разработать стратегию для Черного моря, а не только для Азовского, а также сотрудничать с другими странами: Турцией, Румынией, Болгарией и Грузией, чтобы противостоять российской агрессии в Черном море.
Эти рекомендации он дает на основании вышеуказанной ситуацией и ряда фактов, которые имеют место быть на сегодняшний день.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, оккупация
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