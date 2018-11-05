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Украинцев обяжут платить за соседскую коммуналку
После того, как правительство Украины утвердит методику распределения объемов потребленных коммунальных услуг между потребителями, жители многоквартирных домов страны должны будут оплатить всю стоимость воды, которые потребил их дом в целом. Об этом в своем интервью изданию «ЭП» сообщил Дмитрий Новицкий, генеральный директор «Киевводоканала», передает replyua.net.
«В Киеве почти 95% многоквартирных домов оборудованы общедомовыми приборами учета холодного водоснабжения. В идеале показатели общедомового счетчика должны равняться сумме всех счетчиков, которые есть в доме (квартирных и счетчиков в нежилых помещениях)», - заявил он.
Однако, встретить такое положение вещей на практике можно достаточно редко. Причиной этому являются магниты, которые жители многоквартирных домов часто используют на собственных водяных счетчиках. Существует еще один достаточно распространенный способ кражи воды. Он заключается во врезке в домовую сеть холодного водоснабжения. К такому методу зачастую прибегают юридические лица, чей бизнес располагается на первом этаже многоквартирного дома. «Как сделать так, чтобы не платить за соседа, который поставил себе магнит на счетчик? Во-первых, таких соседей нужно проявлять силами жителей и обслуживающих организаций (ОСМД, ЖСК и т. д.). Если есть подозрения – обращайтесь к водоканалам. Например, есть антимагнитные пломбы», - пояснил господин Новицкий.
Теги: Украина, Донбасс, коммунальные услуги
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