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Украинских водителей ждут новые "зимние" штрафы
Понятное дело, что в машине нельзя перевозить запрещенные для хранения предметы: оружие, боеприпасы, взрывчатку, наркотики, а также вредные и опасные для здоровья химические соединения.
Если что-то из этого списка найдут в вашей машине без соответствующего разрешения, вам придется нести уголовную ответственность.
С огнестрельным оружием все понятно, а вот прежде чем брать с собой в поездку нож, следует выяснить, не относится ли он к холодному оружию.
Убитое животное, найденное в багажнике во время запрета охоты или на территории охраняемого природного заповедника, будет считаться доказательством противозаконной охоты, если у вас не будет на трофей соответствующих документов.
Так же как и нелегальный улов рыбы, обнаруженный в вашем авто, если вас остановили в районе охраняемого водохранилища — это может стать поводом для возбуждения административного или даже уголовного дела.
Основанием для административного штрафа послужит найденная у вас в машине елка или любое другое незаконно срубленное дерево.
В правилах дорожного движения четко указано, что масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не должны превышать величин, установленных предприятием-изготовителем для этого транспортного средства.
Перевозить багаж можно при условии, что он не ограничивает водителю обзор, не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства. При этом груз не должен закрывать внешние световые приборы и светоотражатели, регистрационные и опознавательные знаки. Также он не должен создавать шума, не загрязнять дорогу и окружающую среду.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, водитель, штраф, зима
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