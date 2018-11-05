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В Луцке на автомойке открыли стрельбу, есть жертвы
05.11.2018 19:23
В Луцке Волынской области во время стрельбы на автомойке один человек погиб и двое получили ранения. Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.
В частности, он уточнил:
«В Луцке на автомойке на улице Набережной около 14:50 произошла стрельба. По предварительной информации, один человек погиб, двое госпитализированы с огнестрельными ранениями».
На данный момент в Луцке введен оперативный план «Сирена», правоохранители разыскивают злоумышленников.
В то же время, местные СМИ отмечают, что во время стрельбы был ранен один из местных криминальных авторитетов по кличке «Аслан».
Теги: Донбасс, Луцк, стрельба, жертвы, автомойка
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