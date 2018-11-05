Вернуть деньги за утепление жилья. Как работают «теплые кредиты»?

05.11.2018 16:31

С началом нового отопительного сезона вопрос энергоэффективности в доме становится все более актуальным. Одним из методов, как утеплить жилье, не потратив много денег, является программа «теплых кредитов». Она дает возможность украинцам сэкономить на приобретении энергосберегающего оборудования, получив компенсацию от государства от 20 до 40%. Как утеплиться с умом, узнавали наши эксперты.





Сколько компенсирует государство?

Программа «Теплые кредиты» работает в Украине с 2014 года. Ее начинали как пилотный проект, в рамках которого государство частично компенсировало стоимость замены газовых котлов на твердотопливные. Впоследствии программа распространилась на приобретение другого оборудования, а также энергосберегающих материалов. Сегодня «теплые кредиты» выдают на замену окон, утепление стен или обновления крыши в домах. Всего в утвержденном Кабмином перечне более 20 пунктов, на которые можно оформить заем, в частности, теплоизоляционные материалы, твердотопливные котлы, экономные лампы, солнечные панели. Все эти меры позволяют энергоэффективно модернизировать жилье и снизить счета за коммунальные услуги.

Оформить «теплый кредит» могут владельцы частных домов, объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК).

Выдают кредиты в четырех государственных банках: Ощадбанке, ПриватБанке, Укргазбанке и Укрэксимбанке. Срок займа – 3 года, минимальный размер – 10 тысяч гривен, максимальный – 50 тысяч. От суммы выбранного кредита владельцам частных домов государство возмещает до 20% стоимости негазовых и неэлектрических котлов и 35% – энергоэффективного оборудования и материалов. ОСМД и ЖСК могут получить 40% от стоимости утепления многоэтажного дома в целом. Если в составе ОСМД есть семьи-получатели субсидии, то государство может компенсировать до 70%. В то же время сумма возмещения от государства не может превышать 14 тысяч гривен в расчете на одну квартиру.

Как оформить «теплый кредит»?

Для того чтобы оформить кредит, нужно найти необходимый товар и взять у продавца счет-фактуру, который содержит количество, описание товара и предложенную цену. Далее со счетом нужно обратиться в банк и подать соответствующую заявку.

Владельцу частного дома из документов понадобятся: паспорт, идентификационный код, справка о доходах за последние 6 месяцев, чек-фактура из магазина, накладная на получение товара, акт выполненных работ (если проводилось установка металлопластиковых окон или дверей, утепление фасада). Банк проверит благонадежность заемщика и поставщика, а также товар на соответствие требованиям государственной программы.

Важно знать, что для оформления займа для ОСМД требуется согласие 2/3 жителей. Оформлением кредита должен заниматься председатель правления, имея с собой протокол общего собрания совладельцев многоквартирного дома.

Если кредит одобрен, то заемщик должен уплатить банку первый взнос объемом 10% от суммы кредита. Далее банк перечисляет всю сумму стоимости товара на счет магазина и обращается за компенсацией в Госагентство по вопросам энергоэффективности. В итоге сумма кредита уменьшается на процент, который возместила государство.

Теплые города

По данным Госэнергоэффективности, с ноября 2014 года по август 2018 года украинцы оформили более 296 тысяч «теплых кредитов» на сумму более 6 млрд гривен. Причем их популярность растет с каждым годом. Только с начала 2018 года по «теплым кредитам» из государственного бюджета возмещено 270 млн грн, а 19 октября Кабинет министров выделил еще 100 миллионов гривен на реализацию государственной программы.

«Радует, что люди готовы сотрудничать с государством в целях утепления стен и замены окон. И это помогает существенно экономить на текущих коммунальных счетах. Наверное, спрос на программы «теплого кредитования» будет расти», – уверен экономист Андрей Забловский.

В связи с высоким спросом на кредиты постоянно растет и количество местных программ по энергосберегающему возмещению. Сейчас в Украине действует 163 региональные программы возмещения по кредитам на утепление на сумму финансирования около 150 млн гривен. Госагентство по вопросам энергоэффективности даже запустило интерактивную карту, на которой можно посмотреть города и объемы финансирования (http://saee.gov.ua/uk/programs/map).

«Для каждой семьи есть уникальная возможность получить двойную, а иногда и тройную финансовую помощь при утеплении жилья. Поэтому обращайтесь к мэру города или главе области и узнавайте о дополнительной поддержке», – отмечает председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Экономия в действии

Госэнергоэффективности постоянно отслеживает результаты энергосберегающих программ. Так, на местах уже можно отметить истории успеха. Одна из самых интересных – это утепление Луцкого ОСМД «Явир – 2011», которое обустроило индивидуальный тепловой пункт и провело комплексную термомодернизацию дома, задействовав 2 млн грн. Из них 40% возместило Госэнергоэффективности, а проценты по кредиту – Луцкий городской совет. В результате проведенной модернизации затраты на отопление для жильцов дома уменьшились в 2,2 раза.

Другим интересным примером является ОСМД «Надежда» во Львове, которое решило взять уже второй «теплый кредит» на комплексную термомодернизацию дома. За счет государственной программы жители уже установили приборы учета тепла и электроэнергии, новые окна, а также модернизировали освещение. В результате расходы дома на электроэнергию сократились в 3-4 раза, а из вложенных 143 тысяч гривен государство компенсировало 105 тысяч.

По словам экспертов, энергоэффективность становится заметной как на отдельных примерах, так и в масштабах государства. Ведь за последние 5 лет потребление газа в Украине сократилось почти на треть. Это неоднократно подчеркивал и Президент Петр Порошенко.

«Задачи, которые я поставил, – чтобы мы перешли на собственную добычу газа, сократили неэффективное потребление газа. И сегодня по сравнению с 2013 годом потребление газа сокращено почти на 30%», – сказал глава государства на встрече с работниками комплекса газотурбостроения «Зоря» – «Машпроект».

Специалисты соглашаются, что энергоэффективность каждого дома – это инвестиция в энергонезависимость всего государства. Поэтому, утепляя свое жилье, украинцы могут не только существенно экономить на коммунальных счетах, но и обезопасить себя от будущих подорожаний энергоресурсов. Холодное время уже началось, поэтому самое время позаботиться о тепле и комфорте дома.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля