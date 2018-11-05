Заемщикам ПриватБанка спишут часть долга

Об этом объявила заместитель главы правления ПриватБанка Галина Пахачук.

Накопленный в ПриватБанке к 1 сентября проблемный портфель из 951,6 тыс. кредитных договоров со сроком невозврата свыше 90 дней составил 87,7 млрд грн.

Но под реструктуризацию подпадет проблемный портфель, который был накоплен в ПриватБанке еще до его национализации 19 декабря 2016 года. Тогда у банка было 516 тыс. проблемных кредитов на 80,7 млрд грн. Балансовая задолженность по этому портфелю составляла 20,3 млрд грн, внебалансовая - 60,4 млрд грн.

Но реструктуризировать можно будет еще меньший объем долгов. Как рассказала Галина Пахачук, из этого портфеля "исключены" кредиты в зоне АТО, кредиты умерших заемщиков, военнослужащих, связанных лиц, договоры с признаками мошенничества.

В итоге 294 тыс. заемщиков с долгами на 48,5 млрд грн смогут воспользоваться реструктуризацией. Речь идет о розничных кредитах, кредитах МСБ и потребкредитовании. 57% этого долга в долларах США, 3% - в евро, 40% - в гривнах.

«С 26 ноября банк начнет рассылать клиентам письма с информацией о доступных для каждого заемщика программах реструктуризации: на электронную почту, через Privat24», - сказала Галина Пахачук.

Для реструктуризации заемщик должен вернуть 15% от суммы долга, а на оставшуюся часть гривневой задолженности будет начисляться 13-16% годовых. Валютные долги можно будет реструктуризировать под 0,01%.

Галина Пахачук обещает, что все валютные кредиты будут переведены в гривну по курсу на день реструктуризации, то есть по рыночному курсу.



По кредитам МСБ и портребкредитам (ипотека, кредиты под залог недвижимости, автокредиты) предусмотрено полное списание пени и штрафных санкций, по розничным - лишь частичное. Для МСБ и потребкредитов будет предусмотрено частичное списание процентов по кредитам, а для потребкредитов возможно прощение даже части тела кредита.

Будет 47 программ реструктуризации с разными размерами списаний.

Завершить реструктуризацию в ПриватБанке планируют за 6-8 месяцев. По прогнозам банкам, его клиенты погасят 3,6 млрд грн долга, который находится на балансе, и 5,7 млрд грн - на внебалансе.

Источник: https://antikor.com.ua с ссылкой на Руденко Виктория