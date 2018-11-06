Беглый нардеп Марков разразился новыми угрозами о войне в Украине

06.11.2018 16:43

Игорь Марков, бывший народный депутат Украины, сбежавший в Российскую Федерацию заявил, что из-за создания поместной автокефальной церкви, в Украине скоро начнется новая, кровопролитная религиозная война. Такое заявление он сделал в эфире пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает replyua.net.

Кроме этого, Игорь Марков лично призвал граждан Украины неповиноваться действующей власти и произвести государственный переворот. Он заявил, что подобные вещи разрешены некой социальной концепцией Русской православной церкви. «Я хотел бы напомнить, что в 2000 году была принята социальная концепция Русской православной церкви. Она разрабатывалась тогда еще под руководством митрополита Кирилла, а ныне патриарха, и заключается в следующем (она, кстати, принята и Украинской православной церковью Московского патриархата): в случае, если власть призывает к расколу, к ереси, то церковь имеет право признать эту власть богоборческой и призвать народ к мирному неповиновению... Власть не понимает, что джин, которого они выпускают из бутылки, приведет к глобальной религиозной войне», - заявил Марков.

Также беглый нардеп выразил уверенность в том, что никто из прихожан УПЦ МП не захочет перейти под другую юрисдикцию, а значит будет защищать храмы даже ценой собственной жизни. «Не будут православные Московского патриархата переходить в их церкви, не будут отдавать свои храмы. Они будут стоять насмерть за них! И это все приведет к огромному кровопролитию. Если завтра Онуфрий призовет признать власть богоборческой — народ готов к восстанию, я в этом уверен! Народ достало, я это абсолютно точно знаю! Все устали, но все хотят понимать, как мы на это будем реагировать», - заключил скандальный Марков.