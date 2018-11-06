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Главред сайта «Динамо» назвал требования АТОшников оплатить военный сбор «порноэфиром»
Главный редактор сайта ФК «Динамо» (Киев) Александр Попов прокомментировал пресс-конференцию боевых офицеров и ветеранов ВТО о проблемах неуплаты военного сбора со стороны братьев Суркисов. Свое мнение и оскорбления в адрес воевавших на фронте людей он разместил на личной странице в Фейсбук, пишет Открытая Украина.
Карманный журналист собственников «Динамо» сначала возмутился названием конференции, а далее заключил, что она была «плохо отрепетированной».
Уточним, что ветераны АТО призвали ФК «Динамо» не прятать налоги в оффшорах, и оплатить в полном объеме военный сбор, который идет на поддержку армии и воюющих сегодня на фронте ребят.
Военный офицер Сергей Артьомов призвал футболистов «Динамо» занять проукраиснкую позицию. А его коллега Евгений Пуриков потребовал от ГФС провести должную проверку оффшорных схем финансирования столичного клуба.
Такая позиция ветеранов АТО пришлась не по душе главреду динамовского сайта Попову. Он позволил себе назвать военных «клоунами». Также написал, что пресс-конференция АТОшников – это «порноэфир».
Напомним, по итогам 2017 года ФК «Шахтер» уплатил в бюджет страны военного сбора в размере 30 млн. грн. В это время отчисления со стороны ФК «Динамо» составило всего 830 тис. грн. Причина такой разницы в том, что официально футболисты «Динамо» получают заработную плату на уровне 13-18 тыс. грн. Все остальные гонорары они получают через оффшор - Dynamo Kiev (Cyprus). Таким путем происходит милионное уклонение он уплаты военного сбора со стороны Суркисов.
«Я знаю военных, которые за 13 тыс. гривен идут под обстрелы и отдают жизни. Но за эти деньги футболисты «Динамо» даже не спустятся в раздевалку», - отметил по этому поводу ветеран АТО Сергей Артьомов
Теги: Донбасс, требование, АТО, главный редактор, "Динамо"
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