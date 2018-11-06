Из Киево-Печерской лавры подали первый проукраинский сигнал

06.11.2018 22:34

Государственный гимн Украины неожиданно зазвучал в Киево-Печерской Лавре, в которой сейчас правит службы Московский патриархат, передает Политека.

Мелодию одного из главных патриотических символов начали вызванивать на колокольне храма.

Впервые новшество заметили 5 ноября в полдень. О нем на своей странице в Facebook написала журналистка Валентина Быкова.

«А что стряслось? На колокольне Киево-Печерской лавры только что вызвонили гимн Украины», — написала она. Девушка добавила, что в следующий раз постарается записать на видео такое новшество.

Патриотические нововведения Лавры оценили пользователи в социальных сетях, отметив, что это, наверное, связано с предоставлением томоса об автокефалии украинской церкви.

«Ну как? МП — давай, до свидания!», «Дядька Томос пришел», «Белый дым не пошёл?», «Наконец-то», «Это они на всякий случай, чтоб их не трогали», «Видимо решил, что определенная гибкость не помешает», «Последние дни настают, истинно вам говорю», — пишут в комментариях.