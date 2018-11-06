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В Минсоцполитики пояснили, как будут начисляться субсидии после подорожания газа
06.11.2018 08:59
В министерстве социальной политики сообщили, что получатели субсидий не почувствуют колебаний цены на газ, поскольку их доля оплаты останется неизменной
Об этом, сообщает пресс-служба министерства, передает donpress.com.
Субсидия зависит от двух факторов — от размера тарифа и от доходов граждан.
«Если доходы граждан не меняются, а тариф растет, то сумма средств, которую человек платит за отопление, не меняется, а рост тарифа компенсируется увеличением субсидии. То есть сумма, которую платит государство за человека, возрастает по мере роста тарифов, а для человека остается без изменений», — отмечается в сообщении ведомства.
Теги: Украина, Донбасс, подорожание, газ, тариф, субсидия, Минсоцполитики
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