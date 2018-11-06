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Vodafone Украина сообщил о закрытии старых тарифов МТС
«Vodafone Украина» завершает переход на работу под брендом Vodafone и до конца ноября закрывает последние действующие тарифы под брендом «МТС-Украина».
Об этом сообщили в ВФ Украина (TM Vodafone), передает donpress.com.
«В частности, будут закрыты последние архивные тарифы «МТС-Украина» — тарифы контрактной формы подключения. Абоненты этих тарифов смогут выбрать для себя любой из действующих тарифов «Vodafone Украина», — отмечается в сообщении компании.
Если абонент не сможет выбрать тариф самостоятельно, оператор предложит для него вариант, исходя из информации о ежемесячных расходах на связь, наборе и объеме услуг, которыми пользуется клиент.
«Переход в актуальные тарифы бесплатный и для клиентов большинства старых тарифов „МТС-Украина“ завершится до 30 ноября. Каждый абонент получит SMS-сообщение с информацией о закрытии тарифа и сроками для перехода в тарифы Vodafone Украина», — подчеркивают в «Vodafone Украина».
«Vodafone Украина» — второй по величине оператор мобильной связи в Украине, к концу 2018 года обслуживавший 20,3 млн абонентов.
Теги: Украина, Донбасс, закрытие, МТС, Vodafone, тарифы
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