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Центр Киева перекрыт, началось восстание: что происходит
В Киеве автомобилисты заблокировали центр города, проехать невозможно
Водители, которые осуществляют пассажирские перевозки на маршрутках, перекрыли проезд возле Министерства инфраструктуры.
С 07:00 около ста машин выстроились на въезде на Воздухофлотский мост и на проспекте Победы.
Одновременно владельцы авто на еврономерах собираются в правительственном квартале, требуя одобрить законопроекты о доступном растамаживании автомобилей на еврономерах.
По словам главы организации «Авто Евро Сила» Олега Ярошевича, акция продлится весь день, в ней планируют принять участие до 30 тысяч авто.
Он также рассказал, что участники протеста будут требовать от министра инфраструктуры Владимира Омеляна уволить голову «Укртрансбезпеки» Михаила Ноняка и принять с правками законопроекты №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку автомобилей.
Отмечается, что владельцы автобусов по завершении своей акции митингующие на маршрутках присоединятся к автомобилистам на «евробляхах».
Их общим требованием является отставка главы «Укравтодора» Михаила Ноняка.
Акция является бессрочной.
Напомним, 6 ноября в центре Киева устроили акцию в поддержку либерализации растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.
Под зданием КГГА один из участников митинга «АвтоЕвроСила» отметил, что автомобили проще сжечь, чем согласиться на новые условия. Митингующие зажгли дымовую шашку.
Требования протестующих остаются неизменными, касающиеся пересмотра закона о ввозе и транзит «евроблях», а также процедуры официального пользования на территории Украины.
Как сообщалось ранее, принятые в Раде за основу законопроекты обяжут при ввозе авто на еврономерах вносить денежную гарантию.
При этом эксперт в сфере таможенного законодательства Ольга Николаенко считает, что обязать всех украинцев и иностранцев платить залог за любое авто в режиме временного ввоза неправильно. Сейчас, как поясняет эксперт, гарантию нужно вносить только в том случае, если автомобиль сняли с регистрации в чужой стране.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Киев, протест, центр, автомобилисты
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