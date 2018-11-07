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Дело Зайцевой: суд принял новое решение
В среду, 7 ноября, в Киевском райсуде Харькова прошло очередное заседание по делу о кровавом ДТП на улице Сумской, унесшего жизни шести человек. Об этом сообщает сайт города Харькова "057".
В ходе заседания защитники Елены Зайцевой и Геннадия Дронова просили суд изменить меру пресечения из-за ухудшения состояния здоровья обвиняемых.
Прокуратура настаивала на продлении ареста еще на два месяца.
"Рассмотрение ходатайств не формальное. Суд выслушивает все стороны. Прокуратура считает и настаивает, что риски сохраняются. Совершено преступление, повлекшее страшные последствия. Подсудимые могут скрываться от следствия, влиять на участников процесса. Поэтому нужно продлить меру пресечения", - рассказала пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.
Суд принял решение, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 5 января для обоих обвиняемых. Следующее судебное заседание по делу назначено на 13 ноября.
Источник: http://podrobnosti.ua
Теги: Донбасс, Харьков, суд, ДТП
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