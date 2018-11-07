«Ихтамнеты своих вывезли давно»: в сети разгорелся новый скандал вокруг эко-ситуации в Армянске

07.11.2018 19:48

На территории оккупированного Российской Федерацией города Армянск, что на территории Крымского полуострова продолжают развиваться проблемы, имеющие непосредственное отношение к экологической катастрофе, произошедшей там недавно. Об этом говорится на странице под названием «RoksolanaToday&Крым», размещенной в сервисе микроблогов Twitter, передает replyua.net.



На странице говорится, что после химического выброса, произошедшего на заводе «Крымский титан», собственником которого является украинский олигарх Дмитрий Фирташ, у многих детей начались серьезные проблемы со здоровьем. Более того, местные жители сообщают, что оккупанты уже давно вывезли свои семьи из города, а «травятся наши». «Когда папа ихтамнет служит бедный в Армянске. Но хоть в родной Волгоград отвез два месяца назад. Их детей в Армянске почти нет! Травят наших, если что», - сказано в сообщении.



«Зря притихли по экологической катастрофе. Детей надо вывозить. Это наши дети. Ихтамнеты своих вывезли давно. Нужны новые и системные инициативы. Информация постоянная, что за административной границей (пока Крым не свободен) примут и помогут гражданам Украины - мамам и детям», - пишут местные жители. Кроме этого, многие из них отмечают значительное ухудшение состояния здоровья детей. «Сдали на аллергию – 230 при норме от 0 до 52. Мы уехали жить в другой город, сильный кашель уже два месяца вылечить не можем. Врачи толком ничего сказать не могут», - пишет Ксения Денисова.