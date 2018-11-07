"Именно Украина защищает нас от агрессии Кремля", - бывший посол США в Киеве поразил Сеть своим заявлением

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Заслуги украинских воинов-героев продолжают признавать по всему миру.
Джон Хербст, который является экс-послом Соединенных Штатов Америки в Украине, заявил, что именно ВСУ защищают страны Европы от агрессии, исходящей из кровожадной РФ, передает "Диалог.UA". Хербст убежден, что если войска страны-агрессора будут остановлены на Донбассе, то у Путина не будет желания посягать на территории балтийских стран.
Он подчеркнул, что формулировка "кризис в Украинском государстве" не является правильной, так как это кризис, который был вызван агрессией Москвы. Бывший дипломат отметил, что кремлевская война в Украине имеет критическое значение не только для этой страны, но и для всех западных государств, так как именно Украина защищает эти страны от агрессии Кремля.
Напоследок Хербст добавил, что в Кремле уже давно не скрывают своих дестабилизирующих планов. Ранее британский военный эксперт Глен Грант рассказал о преимуществах армии Украины над ВС РФ. Также известный блогер Украины рассказал о том времени, когда был заложен первый фундамент агрессии РФ против Украинского государства.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, агрессия, Кремль
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