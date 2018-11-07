- Правозащитники рассказали о вербовке заключенных в «ДНР» и «ЛНР»17:00
- Грипп близко: Супрун «вооружила» украинцев ценными рекомендациями16:46
- Бунт в Киеве: улицы заполнили участники АТО и националисты16:34
- Закрытие шахт на неподконтрольном Донбассе приведет к затоплению городов, – эколог16:15
- Порошенко подписал закон об уголовной ответственности для граждан РФ16:01
- Из СИЗО в президенты: Савченко решила принять участие в выборах 201915:45
- «Дорогие мои, вам здесь нечего делать»: Петр Порошенко выступил с сильной речью, поставив на место РПЦ и ВС РФ15:30
- Готовятся к «выборам». НВФ стягивают в Донецк танки и артиллерию15:16
- "Именно Украина защищает нас от агрессии Кремля", - бывший посол США в Киеве поразил Сеть своим заявлением 15:00
- Стало известно, почему Москва не спешит присоединять Донбасс к РФ14:45
Из СИЗО в президенты: Савченко решила принять участие в выборах 2019
Надежда Савченко собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, если ей удастся найти средства. Об этом журналистам "Главкома" сообщила ее сестра Вера, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что высокий уровень коррупции в Украине является главной проблемой, которая может существенно повлиять на итоги выборов президента в 2019 году. Напомним, Савченко все еще находится в СИЗО и ждет судебного разбирательства по делу о теракте в Верховной Раде. При этом Вера Савченко отмечает, что ее сестра считает, якобы это ее обязанность перед избирателями.
Также Вера рассказала, что в случае регистрации как кандидата Надежда получит особый иммунитет. Однако на президентскую гонку ей необходимы колоссальные средства, которых ни у нее, ни у ее семьи нет.
По этой причине ее команда будет проводить встречи с представителями бизнеса в надежде на то, что те проспонсируют ее кампанию. Сестра Савченко уверена, что им помогут люди, которые пострадали от коррупции в Украине. До этого одиозная депутат Рады Надежда Савченко, находящаяся в СИЗО по обвинению в терроризме, выступила с громким заявлением об опасности, которая якобы подстерегает Украину. В СБУ продемонстрировали гигантский оружейный арсенал, изъятый у нардепа Надежды Савченко.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, президент, СИЗО, выборы президента, Савченко
- Депутаты разрешили президенту избираться на неограниченный срок
- Петренко: на президентський пост претедує як мінімум чотири кандидати в президенти
- Все кандидаты в президенты: за булавой отправились националисты, дамы и "тёртые калачи" (ФОТО)
- Экс-депутат "Батькивщини" собирается баллотироваться в президенты Украины (ВИДЕО)
- Мільйони євро: у скільки оцінили махінації Ле Пен
- Президентом Грузии стал философ-экскурсовод
- Правозащитники рассказали о вербовке заключенных в «ДНР» и «ЛНР»17:00
- Закрытие шахт на неподконтрольном Донбассе приведет к затоплению городов, – эколог16:15
- Готовятся к «выборам». НВФ стягивают в Донецк танки и артиллерию15:16
- Стало известно, почему Москва не спешит присоединять Донбасс к РФ14:45
- В зоне ООС разведчики ВСУ обнаружили «алкогольный тайник»14:30
- Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование14:16
- Тюрьмы «ДНР»: Правозащитники рассказали о колонии в Горловке13:30
- В Горловке массово увольняются медицинские работники12:15
- На Мариупольском направлении вооруженные инциденты. В ООС у ВСУ потеря11:44
- Клоунада: В соцсетях обсуждают, как в «ЛНР» разбираются с ценами на топливо11:31
- Правозащитники рассказали о вербовке заключенных в «ДНР» и «ЛНР»17:00
- Грипп близко: Супрун «вооружила» украинцев ценными рекомендациями16:46
- Бунт в Киеве: улицы заполнили участники АТО и националисты16:34
- Закрытие шахт на неподконтрольном Донбассе приведет к затоплению городов, – эколог16:15
- Порошенко подписал закон об уголовной ответственности для граждан РФ16:01
- Из СИЗО в президенты: Савченко решила принять участие в выборах 201915:45
- «Дорогие мои, вам здесь нечего делать»: Петр Порошенко выступил с сильной речью, поставив на место РПЦ и ВС РФ15:30
- Готовятся к «выборам». НВФ стягивают в Донецк танки и артиллерию15:16
- "Именно Украина защищает нас от агрессии Кремля", - бывший посол США в Киеве поразил Сеть своим заявлением 15:00
- Букмекеры считают нереальной победу "Шахтера" над "Манчестер Сити"14:55
- Грипп близко: Супрун «вооружила» украинцев ценными рекомендациями16:46
- Роковые соблазнительницы: знаки Зодиака, которые могут свести с ума любого мужчину14:00
- Минздрав прогнозирует массовую заболеваемость корью в Украине12:00
- Медики подсказали, как быстро вылечить простуду без лекарств08:48
- В какие дни снятся вещие сны07:10
- Самые ревнивые знаки Зодиака18:59
- "Пророссийская" риторика Хуга: нежелание решать проблемы или подыгрывание России18:28
- Выборы, Донбасс и патриотизм17:32
- Эпидемия наступает: врачи рассказали, когда Украину накроет волна гриппа17:24
- Жители Донбасса требуют их освободить, а раньше проклинали15:54
- В Израиле сбылось третье библейское пророчество
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»
- Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"
- Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование
- В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал
- Делают обходы по домам. Жители ОРДО рассказали, как идет подготовка к «выборам»
- В Горловке задержали подростка-насильника. Ему грозит смертная казнь