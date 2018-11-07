Кроме земли и деревьев ничего не останется: В «ДНР» вырезают рельсы на металлоллом

07.11.2018 20:32

В «ДНР» железнодорожные рельсы пустили на металлолом. Об этом в интервью российскому YouTube-каналу рассказал командир батальона незаконного вооруженного формирования «Восток МВД ДНР» с позывным «Жора».

«У меня за позициями режут. Делали мы ротацию. Смотрим, в метрах 600-700 от моих позиций – грузится КамАЗ, рельсами. Нарезали рельс, и грузятся. Мы их арестовали, сняли все на видео. Они рассказали, кто их послал. Мы их передали в штаб… Восстанавливать нужно, а не грабить. Элементарно – те же рельсы, а их вырезали. Чтобы купить железнодорожное полотно потом – это будут феноменальные деньги. А их сейчас за копейки сдают в металлолом», – сказал он.

«Куда мы катимся – не понятно. Было перемирие, как раз время, чтобы что-то восстановить, запустить предприятия. Есть люди, которые готовы вложиться. Но они же этого не дают делать – потому что всё нужно резать. И уже потом придется не восстанавливать, а все с нуля строить. Здесь скоро ничего не останется кроме земли и деревьев», – говорит он.

«Жора» отмечает, что многие из-за происходящего вокруг разочаровались в идеях «ДНР». «Идеология была в 2015-2016 годах. Потом многие поумирали, попогибали. Сейчас тоже есть, кто за идею воюет, но теряют в этом смысл. Они не видят смысла в этой идее, ее уже нет, ее съели. Ну, если мы стоим на рубеже, а сзади нас режут метал и в тупую вывозят. Многие бросили это все, потому что видят, что "русского мира" здесь уже нет, им и не пахнет», – продолжает представитель НВФ.

Пока он не видит перспектив в «ДНР». «Будет тяжело. Сейчас тяжело, но будет еще тяжелее. Я просто в этом уверен. Работать здесь особо негде, а с такими зарплатами, а с такими заплатами, как здесь платят гражданским, особо не проживешь. Особенно, если в семье дети… А нам же как думалось: уга-га, флаги подняли, побежали и завтра мы уже в России... Надо терпеть, стиснув зубы. Людям нужно выживать, нам тоже… Сейчас все не понятно. Идея вся прос*алась, куда все катится – пока понять не могу», – резюмировал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Источник: https://dnews.dn.ua