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"На коленях, с попами и Сталиным", - в Сети появились фото празднования "красного дня" фанатиками в Крыму
Пока весь цивилизованный мир продолжает отходить от преступлений, содеянных коммунистами, в оккупированном Крыму адепты этой ужасной идеологии устроили "бал сатаны".
Сегодня, 7 ноября, в оккупированном Севастополе отметили крайне сомнительный праздник под названием "День Великой Октябрьской социалистической революции", во время которого люди устроили "красное шествие", уведомляет "Диалог.UA". Данный недопраздник освещала проукраинский блогер RoksolanaToday&Крым.
Она сообщила, что на детей надели красные пионерские пилотки, а взрослые шли по оккупированному городу Севастополю с плакатами и флагами, на которых была нанесена символика Советского Союза.
Во главе этой колоны фанатики несли транспарант с изображением одного из главных тиранов за всю историю человечества Иосифа Сталина, а также с пропагандисткой надписью "За родину со Сталиным - вперед!".
Блогер сообщила, что данный праздник прошел по канону проведения подобных праздников, а именно: стоя на коленях перед образами коммунистических преступников, размахивая флагами с надписями "Слава Великому октябрю" и "КПРФ", с попами, с иконами, с крестами, символикой канувшего в Лету Союза. Напоследок RoksolanaToday&Крым добавила, что в колоне в основном находятся одни и те же недоактивисты и адепты коммунизма, как и в прошлые годы.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Крым, Октябрьская революция, праздник, Сталин, революция
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