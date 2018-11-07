"На коленях, с попами и Сталиным", - в Сети появились фото празднования "красного дня" фанатиками в Крыму

07.11.2018 20:00

Пока весь цивилизованный мир продолжает отходить от преступлений, содеянных коммунистами, в оккупированном Крыму адепты этой ужасной идеологии устроили "бал сатаны".

Сегодня, 7 ноября, в оккупированном Севастополе отметили крайне сомнительный праздник под названием "День Великой Октябрьской социалистической революции", во время которого люди устроили "красное шествие", уведомляет "Диалог.UA". Данный недопраздник освещала проукраинский блогер RoksolanaToday&Крым.

Она сообщила, что на детей надели красные пионерские пилотки, а взрослые шли по оккупированному городу Севастополю с плакатами и флагами, на которых была нанесена символика Советского Союза.

Во главе этой колоны фанатики несли транспарант с изображением одного из главных тиранов за всю историю человечества Иосифа Сталина, а также с пропагандисткой надписью "За родину со Сталиным - вперед!".

Блогер сообщила, что данный праздник прошел по канону проведения подобных праздников, а именно: стоя на коленях перед образами коммунистических преступников, размахивая флагами с надписями "Слава Великому октябрю" и "КПРФ", с попами, с иконами, с крестами, символикой канувшего в Лету Союза. Напоследок RoksolanaToday&Крым добавила, что в колоне в основном находятся одни и те же недоактивисты и адепты коммунизма, как и в прошлые годы.





Источник: www.dialog.ua