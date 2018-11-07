НАТО продолжает вгонять в дрожь РФ вблизи ее же границ: в Польше стартуют масштабные военные учения Альянса

07.11.2018 13:01

Сегодня стартуют крупные военные учения Североатлантического Альянса рядом с границами страны-агрессора.

Сообщается, что на территории Польского государства стартовал первый этап крупномасштабных учений НАТО под названием Anakonda - 2018, передает "Диалог.UA". Стоит отметить, что данные учения пройдут не только в Польше, но и в странах Балтии, Балтийском море, а также международном воздушном пространстве. Участниками учений Anakonda - 2018 станут военные 10 стран Североатлантического Альянса, а также командных структур НАТО.

Переброс военного контингента для проведения данных учений начался еще в сентябре текущего года. Известно, что в период с 7 по 16 ноября будут проходить непосредственно сами военные учения, а в период с 26 ноября по 6 декабря пройдут командно-штабные учения.

Напомним, что 25 октября в Норвегии, которая также находится непосредственно вблизи с границами страны-агрессора, стартовали самые масштабные учения Альянса за всю историю под названием Trident Juncture. Позже мы публиковали потрясающие кадры с данных учений НАТО. Также 2 ноября 5 крайне мощных военных судов Североатлантического Альянса прибыли в Грузию для проведения совместных учений с местной береговой охраной.

Источник: www.dialog.ua