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Погода в декабре: прогноз народных синоптиков «порадовал» украинцев

07.11.2018 20:15
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Погода в декабре: прогноз народных синоптиков «порадовал» украинцев

Первый месяц зимы не порадует любителей этого времени года существенными снегопадами и сильными морозами, а столбики термометра покажут такие же показатели, как и в ноябре.

Как передает replyua.net, об этом в интервью «Фактам» сообщили народные синоптики Леонид Горбань и Владимир Деркач. «Декабрь будет таким же, как и ноябрь: ожидается пять периодов легких морозов и столько же периодов оттепели. Поэтому никакой настоящей зимы в декабре и близко не просчитывается», - рассказал Горбань.

В то же время Деркач считает, что декабрь не сильно отличится от текущего ноября.

«Примерно такие же колебания температур прогнозируются в декабре. До конца второй декады не исключено серьезное похолодание, на смену которого в последние дни 2018 года придет тепло. Осадки в декабре будут довольно незначительными», - уточнил синоптик. Напомним, синоптики на этой неделе прогнозируют погоду без осадков, но температура будет постепенно снижаться. 



Теги: Донбасс, погода, декабрь
 
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