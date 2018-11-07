Порошенко подписал закон об уголовной ответственности для граждан РФ

07.11.2018 16:01

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об уголовной ответственности для граждан России, которые незаконно пересекут государственную границу. Об этом сказано в карточке документа на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что законопроект № 7017 дополняет Уголовный кодекс статьей 331, предполагающей тюремный срок до трех лет за незаконное пересечение границы Украины гражданином России или другим лицом, делающим это в интересах РФ.

По информации, нарушение, совершенное повторно или группой лиц, наказывается «сроком» от трех до пяти лет, а действия по ч. 1 и ч. 2 этой статьи, которые совершены с применением оружия, — лишением свободы на 5−8 лет.