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Порошенко подписал закон об уголовной ответственности для граждан РФ
07.11.2018 16:01
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об уголовной ответственности для граждан России, которые незаконно пересекут государственную границу. Об этом сказано в карточке документа на сайте Верховной Рады.
Отмечается, что законопроект № 7017 дополняет Уголовный кодекс статьей 331, предполагающей тюремный срок до трех лет за незаконное пересечение границы Украины гражданином России или другим лицом, делающим это в интересах РФ.
По информации, нарушение, совершенное повторно или группой лиц, наказывается «сроком» от трех до пяти лет, а действия по ч. 1 и ч. 2 этой статьи, которые совершены с применением оружия, — лишением свободы на 5−8 лет.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, закон, уголовная ответственность, Порошенко
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