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В Бердянске прогремел взрыв: в домах вылетели стекла

07.11.2018 19:32
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В Бердянске прогремел взрыв: в домах вылетели стекла

В Бердянске в ночь на 7 ноября взорвался «Москвич». Об этом сообщает Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

По их информации, в 01:19 поступило сообщение о пожаре на улице Греческой. Прибывшие на место спасатели обнаружили горящий автомобиль «АЗЛК 2141», пожаром была охвачена площадь в 5 кв. метров. Огонь стал причиной взрыва газовой установки автомобиля.

По данным спасателей, пожар был локализован в 01:29, а в 01:34 удалось полностью ликвидировать возгорание.

Как сообщают СМИ Бердянска, взрыв был очень сильным — на первых этажах ближайших домов вылетели стекла из окон. К счастью, никто из граждан не пострадал.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Бердянск, взрыв
 
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