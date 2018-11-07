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В Бердянске прогремел взрыв: в домах вылетели стекла
07.11.2018 19:32
В Бердянске в ночь на 7 ноября взорвался «Москвич». Об этом сообщает Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.
По их информации, в 01:19 поступило сообщение о пожаре на улице Греческой. Прибывшие на место спасатели обнаружили горящий автомобиль «АЗЛК 2141», пожаром была охвачена площадь в 5 кв. метров. Огонь стал причиной взрыва газовой установки автомобиля.
По данным спасателей, пожар был локализован в 01:29, а в 01:34 удалось полностью ликвидировать возгорание.
Как сообщают СМИ Бердянска, взрыв был очень сильным — на первых этажах ближайших домов вылетели стекла из окон. К счастью, никто из граждан не пострадал.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Бердянск, взрыв
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