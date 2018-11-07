В РФ предрекают Украине скорую кончину: «ВПК сдохнет, будет дефицит топлива»

07.11.2018 11:15

Российские власти должны противостоять Украине теми методами, которые используют Соединенные Штаты, чтобы защитить собственные интересы. Как передает replyua.net со ссылкой на ueconomics.ru, такое заявление прозвучало от политолога Семена Багдасарова.

«У американцев есть закон, предусматривающий наказание компаний при попытке обхода санкций. Надо и нам в Госдуме принять такой закон в отношении компаний, пытающихся окольными путями поставить ГСМ (на основе российского сырья) в Украину. И тогда мы добьемся того, что в Украине вообще ГСМ не будет», - заявил Багдасаров.

Он отметил, что Украина покупает газ у Словакии и Швейцарии, которые сами этот ресурс не добывают, и топливо поставляется опять же из РФ, и у России есть право минимизировать поставки по этим направлениям, чтобы Украина лишилась возможности «покупать российский газ у третьих стран».

Также он добавил, что статьи украинского экспорта в Россию – металлургия и машиностроение. «Мы и в этом плане должны все перекрыть. Чтобы эти отрасли на Украине сдохли, чтобы сдохла военная промышленность", - сказал политолог.

Источник: https://from-ua.com