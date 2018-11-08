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«Осторожно, сбой в системе!»: в работе «Приват24» произошел сбой

08.11.2018 23:42
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«Осторожно, сбой в системе!»: в работе «Приват24» произошел сбой

Сегодня, в четверг, 8 ноября 2018 года стало известно, что в работе одного из самых крупных и популярных среди украинцев банков Украины ПриватБанка, а точнее в его приложении «Приват24» произошел сбой, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Лига.нет».

Как сообщают операторы финансового учреждения, в настоящий момент в «Приват24» невозможно провести такие операции как: платежи с карты на карту, а также другие счета. В банке сообщили изданию: «Специалистами банка уже предпринимаются меры по разрешению данной проблемы».

Также в банковском учреждении пообещали возобновить работу «Приват24» уже как можно в кротчайшие сроки. Как известно, буквально месяц тому назад, четвертого октября сбой в работе онлайн-сервисов «ПриватБанка» был вызван аварией самых крупных провайдеров Сети. 



Теги: Донбасс, банк, сбой, Приват24
 
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