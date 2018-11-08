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После родов — на работу: в Украине с нового года отменяют декрет. На его смену придут няни
Отмена декрета разозлила украинцев: Ну кто еще выдержит такие издевательства, это высшая мера дебилизма.
С 1 января 2019 года государство будет компенсировать семьям 1500 гривен в месяц на оплату нянь, чтобы родители возвращались на работу, сообщает vatra.net.ua.
Речь идет о детях до 3-х лет. За год родителям, которые официально наняли на работу няню, возмещать размер прожиточного минимума для детей до 6 лет.
Такая инициатива министерства социальной политики не на шутку разозлила украинцев.
В социальных сетях появилась масса возмущенных комментариев.
Пользователи пишут, что что в первые дни жизни ребенок крайне нуждается в опеке матери.
Украинцы не представляют, как чиновникам в голову пришло такое нововведение.
«Хотел бы посмотреть на матерей которые отдадут своих грудных детей чужой няне. Как по мне это высшая мера дебилизма».
В этот период ребенку очень важен контакт с мамой для нормального развития, а его будет нянчить какая-то тетка!!!??? У меня впечатление, что сегодняшние реформаторы все вылупились из яйца вымерших динозавров!», «Что за бред вообще крыша поехала.
Придурки», «Явное ожирение мозгов! Мыслить адекватно они уже не способны. Конкретный дебилизм!», — пишут в Интернете.
Более того, многие подчеркивают, что на такую смешную сумму – 1500 гривен не возможно нанять няню.
«С ума сошли.
Интересно, а где они найдут нянь на 1500 гривен в месяц?», «Хоть бы не смешили! Няню? За такие копейки? Бред какой-то!», «Как вам это нравиться няня за 1500 гр в месяц, они вообще в другом измерении живут?», «Какая же это няня будет сидеть с ребенком за 1500??», — возмущаются украинцы.
Теги: Украина, Донбасс, роды, работа, няня
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