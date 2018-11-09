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«А-Банк» Суркисов готовится объявить о банкротстве: активы выведены в оффшор

09.11.2018 19:30
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«А-Банк» Суркисов готовится объявить о банкротстве: активы выведены в оффшор

"А-Банк" готовится объявить о банкротстве. Об этом сообщили ряд украинских СМИ со ссылкой на последние рейтинги стабильности банков НБУ, а также на клиентов финансового учреждения, которые уже начали получать смс-ки с требованиями досрочного погашения кредитов.  

Отмечается, что за последние полгода "А-Банк", который принадлежит украинским бизнесменам братьям Игорю и Григорию Суркисам, очень сильно обеднел. 

На рынке говорят о том, что Суркисы уже вынули из банка все деньги, переправив их на свои оффшорные компании. 

О банкротстве «А-Банка» официально будет заявлено до конца месяца, прогнозируют эксперты. 

Народный депутат Сергей Рыбалка, в свою очередь, обратил внимание на другую сторону кризиса банка. По его словам, за доведение до банкротства финансовых учреждений их собственники и регулятор должны нести ответственность. 

«Однако, несмотря на бурную детальность всех по выводу средств с финансового украинского рынка, а также несмотря на закон об ответственности акционеров за доведение банка до банкротства, реального срока в тюрьме пока не получил ни один владелец», - возмущен политик.  

Добавим, что все признаки подготовки «А-Банка» к банкротству - уже на лицо. Помимо публичных антирейтинговых позиций учреждения по показателям стабильности и доверия, клиенты банка начали получать смс-ки с требования досрочного погашения кредитов и угрозами "иметь дело с коллекторами". 

Одно из таких сообщений, опубликовали пользователи с соцсети Facebook. 

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Донбасс, банк, банкротство, оффшор
 
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