Легализация евроблях: сколько будет стоить процедура

09.11.2018 16:00

Процедура должна проходить с соблюдением всех норм отечественного и международного законодательства

Схема растаможки должна быть следующей: владелец авто (или лицо, которое его ввозило на территорию Украины) должны вывезти транспортное средство за пределы нашей таможенной территории в страну официальной регистрации.

Там автомобиль нужно снять с учета и получить экспортные документы (основание для их выдачи — договор купли-продажи). Чтобы покинуть страну своим ходом, нужно пройти ТО, в обратном случае авто придется везти до границы на эвакуаторе.