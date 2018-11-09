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Масштабный сбой в ПриватБанке оставил украинцев без денег

09.11.2018 13:15
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Масштабный сбой в ПриватБанке оставил украинцев без денег

Вечером в четверг, 8 ноября, в работе ПриватБанка произошел сбой. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В компании заявили, что сбой системы произошел в онлайн-системе "Приват24". Через сайт и приложение было невозможно перевести собственные деньги на другую карту и даже другие счета. Такая ситуация наблюдалась в 16:30.

Однако клиенты банка в социальных сетях начали жаловаться на то, что даже наличные с карты нельзя было снять уже с 10 утра. В компании же заявили, что жалобы на некорректную работу сервиса появились около 16:00.

В банке пообещали в ближайшее время выяснить причины и устранить последствия масштабного сбоя.

"Специалисты банка уже занимаются решением этой проблемы", - сообщили в компании.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, деньги, сбой, ПриватБанк
 
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