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Масштабный сбой в ПриватБанке оставил украинцев без денег
09.11.2018 13:15
Вечером в четверг, 8 ноября, в работе ПриватБанка произошел сбой. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В компании заявили, что сбой системы произошел в онлайн-системе "Приват24". Через сайт и приложение было невозможно перевести собственные деньги на другую карту и даже другие счета. Такая ситуация наблюдалась в 16:30.
Однако клиенты банка в социальных сетях начали жаловаться на то, что даже наличные с карты нельзя было снять уже с 10 утра. В компании же заявили, что жалобы на некорректную работу сервиса появились около 16:00.
В банке пообещали в ближайшее время выяснить причины и устранить последствия масштабного сбоя.
"Специалисты банка уже занимаются решением этой проблемы", - сообщили в компании.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, деньги, сбой, ПриватБанк
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