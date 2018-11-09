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На выходных в Украину придут морозы
В Украине 10 и 11 ноября ожидается ясная погода без осадков. При этом днем температура будет держаться в пределах +10 тепла, а по ночам ожидаются морозы, на некоторых территориях до -4. Об этом сообщает Гидрометеоцентр.
По информации синоптиков, 10 ноября, ночью по всей стране ожидается минусовая температура — до 1 градуса мороза. Днем воздух прогреется до +13 градусов тепла на западе. В центре, на юге и на севере днем +7…11 тепла. Прохладнее всего будет в восточных областях + 3…5 градусов тепла.
Уже 11 ноября, осадков на территории Украины не ожидается. Ночью ожидаются морозы — до -1 в западных областях, и до -4 градусов в западных. Днем в западных областях температура будет держаться в пределах +11…13 градусов тепла, на севере и в центре страны +4…6 градусов тепла. В южных областях +6…11 градусов тепла. На востоке страны от +3 до 6 градусов тепла.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, погода, мороз
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