Помощникам "выбором" на Донбассе светит уголовная ответственность

09.11.2018 16:45

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что все, кто помогал проведению псевдовыборов на Донбассе будут привлечены к уголовной ответственности, передает replyua.net со ссылкой на УНН.



"По факту проведения так называемых выборов на оккупированных территориях СБУ будут открыты уголовные производства... На сегодня нами уже установлено 6538 членов "избирательных участковых комиссий" с номерами паспортов, идентификационных кодов, адресами", - сообщил Грицак. Если эти личности не откажутся от своей деятельности в проведении выборов, они будут притянуты к ответственности по 109, 111, 358-3 статьям Уголовного кодекса Украины. (статья 109. Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; статья 111. Государственная измена, статья 358. Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов)



Решение о проведении «выборов» боевиками самопровозглашенных «Л/ДНР» является нарушением Минских договоренносте. ОБ этом идет речь в сообщении Европейской внешнеполитической службы. Отмечается, что что намерение провести 11 ноября 2018 года «выборы» «противоречит духу и букве Минских соглашений, в которых содержатся конкретные положения, касающиеся организации местных выборов в этом регионе».

Источник: https://replyua.net