Стали известны планы России на Азовское море

09.11.2018 15:15

Между Российской Федерацией и Украиной может возникнуть серьезный военный конфликт в Азовском море. Такое мнение высказал британский военный эксперт, полковник Глен Грант в интервью изданию "Новости Донбасса", отметив, что пока страны заняли выжидательную позицию, передает Обозреватель.

"Да, вы в шаге от войны (в Азовском море. - Ред.). Если Россия увидит возможность получить что-либо, она за это возьмется. В данный момент Украина выстраивает курс не идти в наступление против России, не вступать в схватку до тех пор, пока сама не будет готова к наступательным действиям, это стратегия сдерживания", — подчеркнул он.

При этом, по мнению Гранта, возможности у Украины есть, например, взятие под контроль сел в "серой зоне".

"И мне кажется, это необходимо делать постоянно, если выпадает такая возможность для Украины. Если есть возможность продвигаться вперед, это необходимо делать", — добавил он.

Военный эксперт уточнил, что Россия планирует что-то серьезное: проводит учения, тратит кучу денег, увеличивает оборонный бюджет, изымая средства из образовательной, социальной сфер, из сферы здравоохранения.

"Вы не станете этого делать, только если вы не настроены серьезно", — заключил Грант.