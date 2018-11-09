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Украинцы могут лишиться работы из-за повышения зарплат
То, что в Украине выплачиваются заработные платы в основном с помощью "теневых" методов, давно стало нормой. Зарплаты в конвертах, неофициальное оформление и предоставление в документах ложной информации о размере выплат - все это делается работодателями для того, чтобы избежать налогов, пишет "Вести".
Однако, если вникнуть в ситуацию, то такие меры работодателей скорее вынужденные, чем из-за жадности. Ведь за честность работодателям придется отдавать в бюджет страны более половины ставки на человека. Так, например, если у работника зарплата около 10 тысяч, то работодатель за него должен дополнительно отдать в бюджет более 5 тысяч гривен. Такие налоги сильно бьют по платежеспособности работодателей, передает znaj.ua.
Сегодня с официальной зарплаты украинца изымается 3 налоги: 18% НДФЛ, 22% ЕСВ и 1,5% военный сбор. В целом налоговая нагрузка составляет 41,5%. Стоит отметить, что для плательщиков НДС отчислений становится еще больше. Получается, что бюджет страны забирает себе с каждой зарплаты 58,2% от суммы.
Если сохранять "честность" и пользоваться исключительно "белыми" выплатами – это может просто разорить многих предпринимателей, за что они будут вынуждены закрыться. Такая ситуация приведет к потере рабочих мест многими жителями Украины.
На данный момент существует несколько схем уклонения от налогов: например, в документах работодатели указывают минимальную зарплату своих работников. Всю оставшуюся сумму, обещанную работнику, предприятие выплачивает на руки. Также известны схемы, когда предприниматель выплачивает зарплаты через другие компании, не связанные с ним.
Чтобы прекратить все эти схемы власть разработала первые 8 шагов по борьбе с уклонением от налогов. Все операции и выплаты будут контролироваться банками и налоговиками. Вскоре при попытке предприятием перечислить деньги на сомнительную компанию, сделка просто будет блокироваться.
"Жить придется, честно декларируя свои доходы, что многие не выдержат, потому что у нас бизнес работает по принципу свести налоги к нулю. Если увеличить налоги и платить белую зарплату, то многие будут вынуждены закрыться. Внедрения плана BEPS состоит в том, что шаг за шагом прикрутит всех, кто уходит от налогов", – говорит гендиректор компании "Е.С.Консалтинг" Александра Томашевская.
Конечно же, изменения произойдут не сразу. Эти первые шаги являются частью последовательной стратегии по борьбе с уклонением от налогов BEPS.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, работа, зарплата, увольнение, повышение
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