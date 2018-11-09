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В Украине появятся новые жилищные субсидии для социально незащищенного населения
Профильное министерство планирует усилить поддержку социально незащищенным украинцам, из-за чего появятся новые жилищные субсидии
Об этом сообщается в приказе № 604 Минсоцполитики от 2 февраля 2018, опубликованном в открытом доступе, передает Хвиля.
Благодаря документу, утвержденного Минсоцполитики, в Украине появятся жилищные субсидии на оплату взносов по установке, обслуживанию и замену узлов коммерческого учета (счетчиков).
Также в рамках проекта будут расширены субсидии для потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах по индивидуальным договорам, также на покупку газа и твердого и жидкого печного бытового топлива.
Программа субсидий утверждена проектом приказа «О внесении изменений в формы Заявления о назначении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением субсидии», который подан на рассмотрение правительству.
В Минсоцполитики также заверили, что повышение тарифов на газ со стороны правительства повлечет к тому, что размеры субсидий также будут расти для граждан, доходы которых не повышались.
Как сообщалось ранее, Кабинет министров изменил условия оформления субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Согласно новым правилам, при расчете жилищной субсидии в совокупный доход не включаются уплаченные алименты и бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота.
Кроме того, субсидию на общих условиях могут получить граждане, у которых есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя, а также те семьи, отопительная, а не общая, площадь жилья которых не превышает 120 кв. метров для квартиры и 200 кв. метров для индивидуального дома.
Напомним, цены на квартиры сделали резкий разворот, стремительно катятся вниз: что происходит и что будет дальше.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, субсидия
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