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Будет катастрофа: Путин готовится к захвату нового украинского города
Российская Федерация выбрала себе новую цель для возможной оккупации. Об этом рассказал военный эксперт из Великобритании Глен Грант.
По его словам, новую стратегию Владимира Путина необходимо рассматривать как первый шаг в попытке оккупировать южные регионы Украины.
Грант уверен, что Россия прикладывает максимум усилий, чтобы отрезать логистику с Мариуполем, сделав его более легкой целью для вторжения.
«Действия России в Азовском море следует рассматривать как попытку отрезать логистику с прифронтовым Мариуполем, из-за чего он станет легкой целью для военного вторжения. Для реализации плана Россия может использовать социальную нестабильность. Кремль начнет проталкивать следующие идеи: «Украина не может защитить вас, Украина не может дать вам работу. Вот чем это может для вас обернуться, когда вы сотрудничаете с Украиной», — отмечает эксперт.
Помимо этого, Грант уверен, что нападение на Мариуполь будет лишь первым шагом к попытке оккупировать южную часть Украины.
«Она может уничтожить инфраструктуру и весь бизнес Мариуполя, сделав, таким образом, первый шаг к оккупации южных регионов. Если Кремль решится на эту стратегию, то Украина понесет огромные экономические потери», — подытожил военный эксперт из Великобритании.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Путин, война, захват
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