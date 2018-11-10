Будет катастрофа: Путин готовится к захвату нового украинского города

10.11.2018 19:40

Российская Федерация выбрала себе новую цель для возможной оккупации. Об этом рассказал военный эксперт из Великобритании Глен Грант.

По его словам, новую стратегию Владимира Путина необходимо рассматривать как первый шаг в попытке оккупировать южные регионы Украины.

Грант уверен, что Россия прикладывает максимум усилий, чтобы отрезать логистику с Мариуполем, сделав его более легкой целью для вторжения.

«Действия России в Азовском море следует рассматривать как попытку отрезать логистику с прифронтовым Мариуполем, из-за чего он станет легкой целью для военного вторжения. Для реализации плана Россия может использовать социальную нестабильность. Кремль начнет проталкивать следующие идеи: «Украина не может защитить вас, Украина не может дать вам работу. Вот чем это может для вас обернуться, когда вы сотрудничаете с Украиной», — отмечает эксперт.

Помимо этого, Грант уверен, что нападение на Мариуполь будет лишь первым шагом к попытке оккупировать южную часть Украины.

«Она может уничтожить инфраструктуру и весь бизнес Мариуполя, сделав, таким образом, первый шаг к оккупации южных регионов. Если Кремль решится на эту стратегию, то Украина понесет огромные экономические потери», — подытожил военный эксперт из Великобритании.

Источник: https://from-ua.com