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Европейские тарифы: украинских водителей начали штрафовать по-новому
Полмиллиона гривен штрафов в октябре насчитали перевозчикам, которые нарушили допустимые весовые нормы.
Половина суммы уже поступила в государственную и областную казну. Таким образом в области пытаются сохранить дороги, на модернизацию которых правительство в этом году выделило беспрецедентные суммы.
«И это только начало. Пока в области работают три мобильные лаборатории по взвешиванию габаритного транспорта. В октябре сотрудники управления Укртрансбезпеки проверили здесь 900 транспортных средств и составили 90 актов о нарушениях — то есть каждый десятый ехал перегруженным. И насчитали более 16 тысяч евро штрафов — весовые комплексы работают по европейским тарифам — а это около полумиллиона гривен. Половину суммы перевозчики уже заплатили», — говорит председатель Ровенской ОГА Алексей Муляренко.
В дальнейшем работа будет продолжаться, утверждают в исполнительной власти края. Ведь недобросовестные водители, узнав о проверке, меняют маршруты и разрушают дороги и игнорируют нелегкий труд дорожников.
Поэтому уже вскоре мобильные взвешивающие комплексы разместят на всех главных магистралях области. Принцип прост: чем больше перегрузки, тем выше штраф. Поэтому берегитесь, перевозчики-нарушители.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, водитель, штраф, тариф
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