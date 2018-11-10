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Никем не управляемый автобус! По Украине колесит автобус-призрак. ВИДЕО
По дорогам страны будет путешествовать "неуправляемый автобус" в поисках лучшего водителя. Вероятно его можно будет увидеть и на мариупольских дорогах.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Сегодня в Киеве стартовал второй этап социального проекта "Керуй!". Цель проекта - обратить внимание водителей и пешеходов на вопросы безопасности на дорогах и важности соблюдения Правил дорожного движения.
Автобус специально оборудован таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто за рулем никого нет.
Заместитель Председателя Нацполиции - руководитель патрульной полиции Украины Александр Фацевич отметил, что «автобус-призрак» является ярким и нестандартным проектом. Именно с его помощью полиция хочет обратиться ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть ответственными и соблюдать Правила дорожного движения.
«К сожалению, с начала года на дорогах нашей страны произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Почти 20 000 - с пострадавшими. И хотя по сравнению с прошлым годом количество ДТП уменьшилось на 10%, эта проблема остается приоритетной для полиции превенции. Ведь мы говорим о жизни и здоровье людей », - сказал Александр Фацевич.
Он добавил, что всего с начала года полиция обнаружила более 800 000 фактов превышения установленных ограничений скорости движения. Кроме того, полиция обнаружила 94,5 тысячи фактов управления транспортом в состоянии опьянения.
«Этот автобус будет путешествовать по городам страны для того, чтобы показать, что иногда водители бывают безответственными. Если человек сел за руль или просто идет вдоль дороги, он должна думать о последствиях своих действий. Мы считаем, что такое наказание, как штрафы, должны быть последним рычагом влияния на водителя », - отметил заместитель Председателя Нацполиции.
Сегодня «автобус-призрак» отправился дорогами Украины, чтобы искать лучших водителей. Автобус будет останавливаться в разных городах Украины, чтобы встретиться с украинцами, которые, благодаря ответственному вождению, являются настоящим примером для подражания.
Теги: Донбасс, автобус, призрак, дороги
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