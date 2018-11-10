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Погода в ноябре: синоптики рассказали, когда ударят морозы
В Украине продолжается похолодание, и первые ночные заморозки прогнозируют на субботу, 10 ноября. Согласно прогнозу погоды народного синоптика Леонида Горбаня, уже во второй половине месяца температура поднимется, пишет издание "Факты".
На выходных в нашей стране столбик термометра в ночное время будет показывать до минус 1-3 градусов, а в дневное от 0 до +3 градусов.
Такая температура продержится около трех или четырех дней, после чего (с 20 ноября) снова потеплеет до +2 +5 градусов.
"Затем с 22 по 27 ноября ожидается серьезное понижение температуры: до 5-11 градусов мороза по ночам. Но с 28 по 30 ноября снова придет потепление", - рассказал синоптик.
Также он отметил, что температурные "качели" в Украине будут продолжаться весь ноябрь.
Дожди и мокрый снег ожидаются с 14 по 16 ноября и с 26 по 29 ноября.
Другой народный синоптик Владимир Деркач озвучил похожий прогноз на конец осени и начало зимы. Он рассказал, что в ближайшее время стоит ожидать похолодания с дождями и порывами ветра.
"Со второй декады ноября в Украине местами возможны ночные заморозки, а также осадки, в том числе и в виде снега, которые будут сопровождаться порывами ветра", - рассказал синоптик.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, погода, мороз
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