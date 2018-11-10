- Скасування допомоги по догляду за дитиною: КСУ прийняв рішення11:54
- Украинцам придумали новый коммунальный платеж10:49
- Никем не управляемый автобус! По Украине колесит автобус-призрак. ВИДЕО09:29
- Боевики «ДНР» в понесли серьёзные потери в районе Зайцево21:45
- PR-абсурд от команды Пушилина21:00
- Террористы "по пьяной лавочке" убили чинившего ЛЭП электрика из РПГ и теперь путаются в показаниях 20:48
- В Донецке «празднуют» выборы. Автобусы с участниками заняли целую улицу20:33
- "ДНР/ЛНР" "успокоила" сильная "ответка" ВСУ - минус 12 наемников: боевая сводка и карта ООС от 9 ноября - видео 20:05
- «Что-то бахнуло и сирены завыли». В центре Донецка прогремел взрыв20:02
- Куда исчезли люди в Донецке: блогер проехал по улицам города и показал реальное видео о жизни в "ДНР"19:49
Скасування допомоги по догляду за дитиною: КСУ прийняв рішення
Конституційний Суд України визнав конституційним скасування допомоги щодо догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку років і скорочення розміру допомоги при її народженні, передає прес-служба КСУ.
Зазначається, що Суд ухвалив Рішення у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 7 розділу ІІ Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» .
Цим Рішенням Суд визнав такими, що відповідають Конституції України (є конституційними), положення пункту 7 розділу ІІ Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27 березня 2014 року № 1166–VII (далі – Закон №1166).
Відповідно до підпунктів 1, 4 пункту 7 розділу ІІ Закону № 1166 у Законі України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21 листопада 1992 року № 2811–XII зі змінами (далі – Закон № 2811), виключено пункт 3 частини першої статті 3, у якому було передбачено, що сім’ям з дітьми призначається державна допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також розділ IV «Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку», який містив положення щодо права на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (стаття 13), умов призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (стаття 14), розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (стаття 15).
У своєму Рішенні Конституційний Суд України зазначив, що з метою виконання конституційного обов’язку щодо утвердження соціальних прав держава має не лише створити систему соціального захисту, а й забезпечити її належне функціонування. Ця система повинна гарантувати охорону, зокрема, сім’ї, дитинства, материнства і батьківства. Водночас, на переконання Суду, у разі виникнення об’єктивної потреби дії держави щодо перерозподілу або зменшення соціальних видатків мають бути тимчасовими і повинні мати часові межі, потрібні для стабілізації та покращення фінансово-економічної ситуації.
На думку КСУ, Верховна Рада України при формуванні соціальної політики відповідно до пункту 6 частини першої статті 92 Конституції України у законах самостійно визначає, зокрема, основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення, засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім’ї, охорони дитинства, материнства і батьківства та може збільшувати, зменшувати або перерозподіляти соціальні виплати й допомогу з урахуванням принципів пропорційності та соціальної справедливості.
Однак Конституційний Суд України вважає, що зміни законодавства в соціальній сфері, складна фінансово-економічна ситуація, потреба в забезпеченні збалансованості Державного бюджету України не повинні призводити до порушення гідності людини, яка належить до фундаментальних цінностей, захищених Конституцією України, та становить основу системи конституційного захисту прав і свобод людини і громадянина.
«Верховна Рада України може встановлювати, модернізувати або поновлювати види державної допомоги сім’ям з дітьми, змінювати розмір цієї допомоги, механізми її нарахування та надання, оскільки вони не закріплені в Конституції України, а визначаються у законах відповідно до соціальної політики держави. Проте такі законодавчі зміни не можуть бути спрямовані на ухилення держави від її обов’язків, визначених, зокрема, у статтях 3, 24, 51 Основного Закону України», – йдеться у Рішенні Суду.
У своєму Рішенні Конституційний Суд України зазначає, що порівняння редакцій статті 12 Закону № 2811 до набрання чинності підпунктом 2 пункту 7 розділу ІІ Закону № 1166 і після набрання ним чинності з 1 липня 2014 року вказує на те, що на час прийняття Закону № 1166 законодавець, збільшивши розмір допомоги при народженні першої дитини, одночасно зменшив розмір допомоги при народженні другої, третьої і кожної наступної дитини. Тобто в такий спосіб Верховна Рада України урівняла державну допомогу при усиновленні дитини з державною допомогою при народжені дитини, яка згідно з підпунктом 2 пункту 7 розділу ІІ Закону № 1166 уніфікована та призначається всім в однаковому розмірі.
Конституційний Суд України дійшов висновку, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога при народженні дитини та допомога при усиновленні дитини є видами державної допомоги у загальній системі соціального захисту населення. Ці виплати мають допоміжний та стимулюючий характер і надаються з метою забезпечення матеріальної підтримки сімей, у яких є діти, створення належних умов для утримання та виховання дітей, захисту їхніх інтересів відповідно до соціальної політики держави у цій сфері.
Конституційний Суд України зауважує, що оскільки допомога при народженні дитини, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та допомога при усиновленні дитини встановлені законом і конкретно не визначені в Конституції України як складові права на соціальний захист, гарантованого її статтею 46, то Верховна Рада України має свободу дій щодо законодавчого регулювання порядку надання цих видів державної допомоги.
Оскільки допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога при народженні дитини та допомога при усиновленні дитини не передбачені в Конституції України, то на них не поширюються й визначені її статтею 22 гарантії щодо заборони скасування чи звуження змісту та обсягу прав, визначених, зокрема, у статтях 46, 48 Основного Закону України. При цьому Суд у Рішенні зауважив, що уніфікація таких видів державної допомоги як допомога при народженні дитини, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та допомога при усиновленні дитини не свідчить про те, що держава у такий спосіб ухилилася від обов’язку охороняти сім’ю, дитинство, материнство і батьківство; порушила принцип рівності та право кожного на повагу до його гідності, на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї.
Отже, наведене дає Конституційному Суду України підстави стверджувати, що положення пункту 7 розділу ІІ Закону № 1166 не суперечать вимогам частини другої статті 8, статті 21, частин другої, третьої статті 22, частини першої статті 46 Конституції України.
Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.
Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Велика Палата Конституційного Суду України 8 листопада о 14.30 на пленарному засіданні у формі письмового провадження розгляне справу за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (реєстр. № 9037) вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
Теги: Украина, Донбасс, ребенок, Конституционный суд, выплаты
- Прогноз банкиров - что будет с долларом
- Мальчик спросил у Путина: "Как там в Украине?" (ВИДЕО)
- За границу с детьми. А документы подготовили?
- Кабмин Украины предлагает обязать проживающего с ребенком родителя сообщать адрес другому
- ЕС может выделить почти 120 миллионов евро на поддержку украинских реформ
- Рынок замер
- Боевики «ДНР» в понесли потери в районе Зайцево11:25
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешно боевики10:22
- Светлодарская дуга в огне: оккупанты устроили ад бойцам ООС под Крымским и поплатились09:55
- В Донецке вновь горел дельфинарий «Немо»09:04
- В центре Донецка взорвали здание: район оцеплен полицией08:14
- "Когда вы говорите о том, что в Луганске все "ват**ики", вспомните Лену Кулиш, Юлдашева и Решетняка", - луганчанка08:03
- Боевики «ДНР» в понесли серьёзные потери в районе Зайцево21:45
- PR-абсурд от команды Пушилина21:00
- Террористы "по пьяной лавочке" убили чинившего ЛЭП электрика из РПГ и теперь путаются в показаниях 20:48
- В Донецке «празднуют» выборы. Автобусы с участниками заняли целую улицу20:33
- Скасування допомоги по догляду за дитиною: КСУ прийняв рішення11:54
- Боевики «ДНР» в понесли потери в районе Зайцево11:25
- Украинцам придумали новый коммунальный платеж10:49
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешно боевики10:22
- Светлодарская дуга в огне: оккупанты устроили ад бойцам ООС под Крымским и поплатились09:55
- Никем не управляемый автобус! По Украине колесит автобус-призрак. ВИДЕО09:29
- В Донецке вновь горел дельфинарий «Немо»09:04
- Как сделать, чтобы повезло: названы приметы на удачу08:39
- В центре Донецка взорвали здание: район оцеплен полицией08:14
- "Когда вы говорите о том, что в Луганске все "ват**ики", вспомните Лену Кулиш, Юлдашева и Решетняка", - луганчанка08:03
- Как сделать, чтобы повезло: названы приметы на удачу08:39
- Самые щедрые мужчины по знаку зодиака22:32
- Приметы про цепочку: что предупреждает о беде19:15
- Как стареют знаки Зодиака18:33
- Слова, которые притягивают удачу09:45
- Медики рассказали, почему нельзя терпеть боль в горле09:03
- Медики нашли потенциальную причину аутизма08:31
- Знаки Зодиака с самой сильной энергетикой08:00
- Горит лицо: о чем говорит народная примета07:22
- Вспышки антисемитизма и усиление «бытового сепаратизма»: последствия последнего повышения тарифов. ВИДЕО16:17
- На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
- 22 трупа, 25 раненых: НВФ понесли большие потери под Новоазовском
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать
- Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование
- На Донбассе провалилась мощная провокация боевиков против ВСУ
- "Хотели, как в России..." - житель Горловки рассказал о настоящей катастрофе в захваченном городе
- Разведчик рассказал, чего ждать от Путина после "выборов" у боевиков ДНР-ЛНР
- В "ДНР" началась новая волна "отжима" жилья: жителям ОРДО уже пришли "письма счастья" с предупреждениями
- Куда исчезли люди в Донецке: блогер проехал по улицам города и показал реальное видео о жизни в "ДНР"