- Будет катастрофа: Путин готовится к захвату нового украинского города19:40
- Украинок успокоили: Рева рассказал о выплатах семьям при рождении ребенка с введением услуги "муниципальная няня"19:20
- Что скрывают боевики «ДНР» в больнице Харцызска19:05
- «Под пристальными взглядами»: дончане «проголосовали» заранее18:49
- Уже в открытую сказал: Пушилина спросили о воссоединении «Л / ДНР» с Россией18:30
- Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда" 18:14
- Еще танкам ВСУ надо пройти: В «ДНР» восстановили разрушенный мост18:00
- Известный синоптик рассказал, когда в Украину придут сильные морозы и выпадет снег17:48
- В ОРЛО на время «выборов» отменили комендантский час17:35
- Боевики "ДНР" врезались в автобус с людьми: водителя "Урала" "гаишники" отлупили прямо на месте ДТП 17:15
Украинок успокоили: Рева рассказал о выплатах семьям при рождении ребенка с введением услуги "муниципальная няня"
Украинское правительство подготовило некоторые нововведения, на которые с 2019 года смогут рассчитывать семьи, где появился новорожденный ребенок.
К примеру, с начала будущего года каждой семье будут перечислять деньги в размере 1500 гривен на оплату услуг няни.
Услуга эта будет действовать только для тех родителей, кто во время декрета пожелает выйти на работу, передает "Диалог.UA". При этом сумма на няню будет выделяться на условиях софинансирования: из государственного (25%), областного (15%) и местного (60%) бюджетов. В связи с этим появились различные слухи о том, что теперь тем, кто воспользуется услугами няни, отменят деньги, выделяемые ежемесячно на ребенка.
Но министр соцполитики Андрей Рева заверил: ничего отменяться не будет, и выплаты никто не аннулирует. "Будет государственная помощь и муниципальная няня", - успокоил Рева.
"Это же касается отпуска по уходу за ребенком - хочет иметь няню в отпуске? Будет няня в отпуске. Хочет выйти на работу и иметь няню - будет", - добавил министр. Ранее стало известно о повышении соцвыплат переселенцам. Добавим также о колоссальной финансовой поддержке, которую Украине оказали Европа и ООН.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, закон, няня, новорожденный
- После прецедента с «Украинской правдой» в Украине готовят закон для борьбы с фейками
- Горишни Плавни снова стали Комсомольском
- Наследники могут лишиться наследства: правила в 2018 году
- За долг в 100 грн. украинцы могут лишиться жилья
- Новый порядок взыскания алиментов: что нового нас ждет
- Правда, "плохой" закон? Как новый "донбасский закон" ударил по РФ
- Что скрывают боевики «ДНР» в больнице Харцызска19:05
- «Под пристальными взглядами»: дончане «проголосовали» заранее18:49
- Уже в открытую сказал: Пушилина спросили о воссоединении «Л / ДНР» с Россией18:30
- Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда" 18:14
- Еще танкам ВСУ надо пройти: В «ДНР» восстановили разрушенный мост18:00
- В ОРЛО на время «выборов» отменили комендантский час17:35
- Боевики "ДНР" врезались в автобус с людьми: водителя "Урала" "гаишники" отлупили прямо на месте ДТП 17:15
- Безжалостный убийца бойцов ООС: волонтеры опубликовали фото орудующего на Донбассе россиянина по кличке "Утес" 16:45
- На неподконтрольной территории Донетчины наступила «тишина»16:11
- Путин отправил смотрящих на "выборы" в "ЛНР": в Луганск едут депутаты Госдумы РФ от КПРФ И ЛДПР - подробности15:47
- Будет катастрофа: Путин готовится к захвату нового украинского города19:40
- Украинок успокоили: Рева рассказал о выплатах семьям при рождении ребенка с введением услуги "муниципальная няня"19:20
- Что скрывают боевики «ДНР» в больнице Харцызска19:05
- «Под пристальными взглядами»: дончане «проголосовали» заранее18:49
- Уже в открытую сказал: Пушилина спросили о воссоединении «Л / ДНР» с Россией18:30
- Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда" 18:14
- Еще танкам ВСУ надо пройти: В «ДНР» восстановили разрушенный мост18:00
- Известный синоптик рассказал, когда в Украину придут сильные морозы и выпадет снег17:48
- В ОРЛО на время «выборов» отменили комендантский час17:35
- Чтобы привлечь удачу: правильный цвет одежды по дням недели17:25
- Чтобы привлечь удачу: правильный цвет одежды по дням недели17:25
- Как сделать, чтобы повезло: названы приметы на удачу08:39
- Самые щедрые мужчины по знаку зодиака22:32
- Приметы про цепочку: что предупреждает о беде19:15
- Как стареют знаки Зодиака18:33
- Слова, которые притягивают удачу09:45
- Медики рассказали, почему нельзя терпеть боль в горле09:03
- Медики нашли потенциальную причину аутизма08:31
- Знаки Зодиака с самой сильной энергетикой08:00
- Горит лицо: о чем говорит народная примета07:22
- На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
- 22 трупа, 25 раненых: НВФ понесли большие потери под Новоазовском
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать
- Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешат боевики
- На Донбассе провалилась мощная провокация боевиков против ВСУ
- Террористы "по пьяной лавочке" убили чинившего ЛЭП электрика из РПГ и теперь путаются в показаниях
- "Хотели, как в России..." - житель Горловки рассказал о настоящей катастрофе в захваченном городе
- Куда исчезли люди в Донецке: блогер проехал по улицам города и показал реальное видео о жизни в "ДНР"