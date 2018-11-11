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Крупный город Украины остался без отопления: закрываются школы, в домах замерзают тысячи человек
На данный момент в Кривом Роге без тепла остаются более 2000 домов, 78 школ, 75 садиков, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта и воинская часть 3011.
Катастрофическая ситуация складывается из-за того, что "Криворожская теплоцентраль", управляемая ФГИ, не может единоразово выплатить НАК "Нафтогаз" долг более 375 млн грн для получения газа, передает "Диалог.UA".
Как пишет 0564.ua. ситуация патовая. К примеру в детсадах +14- это максимум. Многие детки мерзнут, а в школах отменяются занятия.
Кроме того, без тепла остались и воспитанники Центра реабилитации детей с инвалидностью и детский дом – интернат, где находятся практически недвижимые дети с инвалидностью.
В "Криворожской теплоцентрали" заявляют, что готовы подать тепло, однако из-за различных бюрократических препон ситуация пока никак не разрешается. Более того, на этой неделе предприятию прислали постановление Хозяйственного суда Днепропетровщины.
Этим документом ПАО "Криворожгаз" запрещено совершать любые действия по прекращению или ограничению распределения природного газа на объекты АО "Криворожская теплоцентраль", которое "Криворожгаз" отказывается выполнять.
Местные жители в соцсетях жалуются, что в квартирах изо рта ночью идет пар. На улицах к выходном сильно похолодало. В квартирах очень прохладно. Греть воздух электроприборами для большинства тоже не выход, так как из-за перегруза сети у многих просто вылетают пробки.
Напомним, синоптики заявили, что предстоящая зима в Украине будет суровой, с низкими температурами, доходящими до минус 30 градусов мороза.
Теги: Донбасс, Кривой Рог, Нафтогаз, отопление, долг, катастрофа, бюрократия, соцсети
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