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Никто и не заметил: закон о "евробляхах" ободрал водителей
И что делать?
Казалось бы, водителям самое время выдохнуть с облегчением: долгожданный закон о растаможке машин на иностранных номерах приняли. Но действительно ли все так радужно, как обещают?
Не спешить радоваться этому на странице "Dubinsky.pro" призвал журналист, блогер Александр Дубинский.
"Рада "легализовала" евробляхи, я смеюсь. Ну вам снизили акциз на ведра. Ок. Установили его на уровне 250-500 долларов. А НДС же никто не отменил при растаможке, правда? То есть, + 20% к стоимости машины, определенной таможней. при этом оценка автомобиля будет производиться не по вашим липовым справкам о покупке польской фирмой за 1000 евро. А по справочникам таможенники, в которых ведра будут стоить не 1000 евро, а 5000. То есть, стоимость растаможки 10-ти летнего ведра ценой в 1000 евро составит, как минимум, 1500 евро. В 2.5 раза дороже стоимости самой машины. Успех", - иронизирует он.
Дубинский намекает, что пока запрещена дополнительная разкомплектация и использования с коммерческой целью, нельзя передавать права управления:
"…получается вообще "шоколад". В смысле, "шоколадные ведра". Правду говорят, лох платит дважды", - подытожил Дубинский.
Источник : https://from-ua.
Теги: Донбасс, растаможивание, номерные знаки
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